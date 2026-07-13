La policía de Nueva York rescata a una mujer que pretendía saltar del Puente de Brooklyn

Una mujer de 31 años fue rescatada en el puente de Brooklyn (Nueva York) el pasado miércoles 8 de julio. La joven se encontraba paralizada con un ataque de ansiedad sobre una viga, de donde la bajó la Unidad de Servicios de Emergencia del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y trasladada al Hospital Woodhull.

Cámaras de testigos por la zona captaron a la mujer poco antes de las 19.40 sobre los cables de acero de las torres del puente. Estas imágenes circularon por las redes sociales y, según recoge El Diario de NY, un usuario escribió: “Estábamos cruzando el Puente de Brooklyn cuando nos encontramos con esta persona que había subido. Espero que todo haya terminado bien”.

El NYPD recibió el aviso de los hechos a las 20:00, según Fox 5 NY y tuvieron que hablar con la mujer durante varias horas para hacerla entrar en razón. Tal y como informan las autoridades, la joven se encontraba "emocionalmente perturbada".

La mujer pretendía saltar al vacío

La mujer subió al puente con la mentalidad de saltar, sin embargo, una vez arriba parece que recapacitó y se quedó paralizada en medio de un ataque de ansiedad. A los agentes de policía les costó hacerla entrar en razón, pero finalmente consiguieron que volviera en sí y se fuera con ellos para bajar del puente.

Pero durante el proceso de rescate, hubo varios momentos críticos que pusieron la vida de la mujer en peligro. En una ocasión, hizo un movimiento brusco hacia el vacío, pero los agentes lograron sujetarla y retenerla. "Por favor, no lo hagas", es una de las frases que se escucha decir a Chris, policía que aparece en el vídeo publicado.

"La compasión que mostraron estos oficiales fue extraordinario"

Tras el rescate de la mujer, cuya identidad se mantiene privada, se cerraron todos los carriles que conectaban con el Puente de Brooklyn, lo que generó atascos en la ciudad de Nueva York. La joven fue trasladada al hospital para recibir atención psicológica y observar cualquier traumatismo que haya podido contraer.

Por su parte, la comisaría Tisch aplaudió la profesionalidad del NYPD y publicó en sus redes sociales: “El cuidado, el coraje y la compasión que mostraron estos oficiales fue extraordinario. Que Dios los bendiga”.

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