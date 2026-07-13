Evolett deslumbra en La Voz Kids con su versión de Víveme de Laura Pausini

Evolett interpretó Víveme, de Laura Pausini, para defender su plaza en el Asalto Final de La Voz Kids. Su actuación emocionó al plató por el control vocal, la sensibilidad y la forma en la que hizo suya la canción, provocando una reacción unánime entre coaches y asesores.

Luis Fonsi reconoció que le costaba encontrar las palabras para describir lo que acababa de escuchar y terminó dedicándole uno de los mayores elogios de la noche. La actuación confirmó la evolución de la talent y la consolidó como una de las voces más destacadas de la edición.

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