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Esta noche en En tierra lejana: Özkan y Sahin desatan un violento enfrentamiento mientras Nare lucha por su vida

Ambos jóvenes acuden al hospital en el que la joven lucha por su vida y protagonizan una violenta escena que deja a Cihan destrozado.

Esta noche en En tierra lejana: Oskan y Sahin desatan un violento enfrentamiento mientras Nare lucha por su vida

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Tras dispararse a sí misma, Nare se encuentra luchando por su vida. En mitad de la operación, mientras los Albora guardan silencio en los pasillos del hospital, Özkan irrumpe para conocer el estado de su mujer, pero Kaya no duda en pararle los pies.

Los jóvenes protagonizan un tenso enfrentamiento cargado de reproches y duras amenazas: “Es mi mujer, no pienso irme de aquí” deja claro el marido de Nare, mientras el joven Albora responde con una grave amenaza: “Te mataré con mis propias manos”.

Es en ese momento cuando llegan Sahin y Fidan. Madre e hijo se muestran nerviosos ante las últimas noticias de la joven y no dudan en acudir al hospital para conocer su estado de salud.

Özkan no da crédito a la llegada del amante de su mujer y tampoco duda en enfrentarse a él, protagonizando una violenta escena en los pasillos del hospital.

Esta situación sobrepasa a Alya, que se muestra incapaz de poder hacer nada al respecto. Mientras, Cihan observa con frustración esta desagradable escena, hasta que estalla en furia y ordena silencio en la sala: “¡Que os calléis!”

¡La vida de Nare corre peligro! ¿Podrá sobrevivir la joven Albora?

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