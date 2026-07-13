Un coche se empotra en plena boca de metro del Paseo de la Castellana en Madrid

Un coche ha terminado empotrado en una boca de metro en pleno Paseo de la Castellana en Madrid después de colisionar con otro vehículo en esta vía madrileña.

El impacto ha tenido lugar en torno a las 0,00 horas y se ha producido en el número 263 de la vía madrileña. Los turismos han chocado y tras el impacto uno ha perdido el control y ha terminado metido en las escaleras de acceso de la boca de metro.

Los dos ocupantes del vehículo encajado en las escaleras del metro han resultado heridos, uno de ellos está en estado grave con múltilples traumatismos. Los bomberos han tenido que retirar el coche con ayuda de una grúa.

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