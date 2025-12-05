Antena 3 LogoAntena3
Jeanette recuerda el peligroso tiroteo que vivió en Colombia: "Nos atracaron con una pistola"

La cantante, que lleva ya 50 años regalándonos su música, ha demostrado ser una persona muy fuerte. Tanto que, incluso después de vivir un tiroteo que pudo costarle la vida, decidió subirse al escenario.

Jeanette es la artista de los eternos himnos. Después de 50 años, sus canciones siguen sonando como el primer día, cuando decidió emprender un camino hacia la modernidad en una España tardofranquista.

Su tesón es tal que, incluso en los peores momentos, Jeanette se ha subido al escenario para honrar a su público. "Soy una persona muy fuerte", asegura, recordando el día que, apenas horas después del fallecimiento de su marido, dio un concierto en el Sonorama Ribera en 2022.

Cerca de aquellas fechas, Jeanette también vivió un momento que le marcó mucho y que es ejemplo de su fortaleza. Ocurrió en Cali, Bogotá, cuando viajaba junto a Amaya Saízar para dar un concierto. "Nos atracaron con una pistola", recuerda.

Jeanette y su equipo vivieron un auténtico tiroteo que pudo costarles la vida. "Todos los cristales del coche terminaron completamente rotos", señala.

Sin embargo, cuando terminó Jeanette decidió hacer "borrón y cuenta nueva". "Les dije: "¿Estáis bien? A prueba de sonido"", nos cuenta. ¡Dale al play para escuchar cómo lo cuenta!

