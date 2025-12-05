Amanda ve con sus propios ojos que Octavio es un asesino: ¡Saúl le muestra el vídeo de su padre matando a Emilio!

Amanda ha cedido a las peticiones de Saúl y se ha reunido con él. Ella sabe que el exconvicto está obsesionada con él, y le amenazó con denunciarle si volvía a acercarse.

La joven no entiende por qué Octavio está tratando a Saúl como un rey, así que le hace una visita para averiguarlo. Saúl no se anda con miramientos y saca su portátil para enseñarle el vídeo que mantiene a Octavio totalmente bajo su control.

Horrorizada, Amanda ve toda la secuencia de la discusión entre Emilio y Octavio, cómo el padre de Sara saca un arma, dispuesto a acabar con Octavio. Pero su padre, en defensa propia y por un forcejeo, acababa matando a Emilio.

Además, Saúl le dice a Amanda que el Chato, antes de morir de manera misteriosa en la cárcel, cambió su declaración para señalarse a él mismo como el autor del crimen, una versión que nadie podrá refutar... sin ese vídeo.

¿Qué hará Amanda sabiendo todo esto?