Mejores momentos | Capítulo 48

Amanda ve con sus propios ojos que Octavio es un asesino: ¡Saúl le muestra el vídeo de su padre matando a Emilio!

La joven se cita con el exconvicto, y éste le enseña la prueba definitiva que culpa a su padre.

Julián López
Publicado:

Amanda ha cedido a las peticiones de Saúl y se ha reunido con él. Ella sabe que el exconvicto está obsesionada con él, y le amenazó con denunciarle si volvía a acercarse.

Amanda, aterrada con Saúl tras saber que está obsesionado con ella: “Como vuelvas a acercarte a mí, te denuncio”

La joven no entiende por qué Octavio está tratando a Saúl como un rey, así que le hace una visita para averiguarlo. Saúl no se anda con miramientos y saca su portátil para enseñarle el vídeo que mantiene a Octavio totalmente bajo su control.

Horrorizada, Amanda ve toda la secuencia de la discusión entre Emilio y Octavio, cómo el padre de Sara saca un arma, dispuesto a acabar con Octavio. Pero su padre, en defensa propia y por un forcejeo, acababa matando a Emilio.

Además, Saúl le dice a Amanda que el Chato, antes de morir de manera misteriosa en la cárcel, cambió su declaración para señalarse a él mismo como el autor del crimen, una versión que nadie podrá refutar... sin ese vídeo.

¿Qué hará Amanda sabiendo todo esto?

Amanda le cuenta a su padre que está embarazada de César, y que el mexicano todavía no lo sabe.

Mientras el empresario se encuentra grave en el hospital, la comandante Serrano le explica a Amanda que su padre está libre de sospecha.

