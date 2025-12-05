Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Juega con este reto

Sólo el 15% acierta esta pregunta de El 1%: ¿descifrarás el número de la tarjeta?

Sobre la mesa han aparecido unas tarjetas de varios colores con un número en uno de sus extremos, excepto una que tiene un interrogante. ¡Resuelve el misterio!

Sólo el 15% acierta esta pregunta de El 1%: ¿descifrarás el número de la tarjeta?

Publicidad

Trivial

Tu lógica, a prueba con El 1%: la pregunta del 15%

Alberto Mendo
Publicado:

Una tarjeta amarilla con un interrogante en uno de sus extremos es la clave de la pregunta del 15%. Hay más tarjetas sobre la mesa de este reto de El 1%. Tienen varios colores, números... Si aciertas, lograrás luz verde para avanzar a las rondas finales. Si fallas, notarás una luz azul similar a la de los concursantes eliminados en el plató. ¡Suerte!

Antena 3» Programas» El 1 por ciento

Publicidad

Programas

Jeanette

Jeanette recuerda el peligroso tiroteo que vivió en Colombia: "Nos atracaron con una pistola"

¿Quieres ganar un juego de mesa de El 1%? El regalo con más lógica de esta Navidad

¿Quieres ganar un juego de mesa de El 1%? Participa en nuestro reto

Ángeles Álvarez

Ángeles Álvarez pide responsabilidades políticas por los casos de acoso en el PSOE: "Hay que conocer por qué eso ha dormido en un cajón"

Óscar Casas y Pablo Motos se enfrentan al test sentimental de Trancas y Barrancas: "Coincidimos bastante"
Desternillante

Óscar Casas y Pablo Motos se enfrentan al test sentimental de Trancas y Barrancas: "Coincidimos bastante"

Sólo el 15% acierta esta pregunta de El 1%: ¿descifrarás el número de la tarjeta?
Juega con este reto

Sólo el 15% acierta esta pregunta de El 1%: ¿descifrarás el número de la tarjeta?

Disfruta de la entrevista completa a Óscar Casas en El Hormiguero
Estelar

Disfruta de la entrevista completa a Óscar Casas en El Hormiguero

El actor ha demostrado su gran sentido del humor y su talento único en una noche repleta de risas y confesiones.

"Pensé que moría": así recuerda Óscar Casas el impactante accidente que sufrió en Bali
En El Hormiguero

"Pensé que moría": así recuerda Óscar Casas el impactante accidente que sufrió en Bali

El actor ha contado en forma de anécdota cómo una moto le atropelló y que, pese al impacto del momento, la experiencia terminó con un masaje y un final feliz.

"Soy muy motivado para estas cosas": Óscar Casas demuestra su lado más atlético en El Hormiguero

"Soy muy motivado para estas cosas": Óscar Casas demuestra su lado más atlético en El Hormiguero

El Hormiguero recibirá a Salva Reina, Alejo Sauras, Edurne, Manuel Carrasco, Dan Brown e Isabel Preysler

El Hormiguero recibirá a Salva Reina, Alejo Sauras, Edurne, Manuel Carrasco, Dan Brown e Isabel Preysler

La victoria con la que Alain Hernández se supera en Pasapalabra

Manu aprovecha la bandera blanca de Rosa para ir a por el bote: ¡a dos de completar El Rosco!

Publicidad