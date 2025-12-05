Sólo el 15% acierta esta pregunta de El 1%: ¿descifrarás el número de la tarjeta?

Una tarjeta amarilla con un interrogante en uno de sus extremos es la clave de la pregunta del 15%. Hay más tarjetas sobre la mesa de este reto de El 1%. Tienen varios colores, números... Si aciertas, lograrás luz verde para avanzar a las rondas finales. Si fallas, notarás una luz azul similar a la de los concursantes eliminados en el plató. ¡Suerte!