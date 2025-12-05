¿Quieres ganar un juego de mesa de El 1%? Participa en nuestro reto

Los participantes de El 1% tienen que demostrar sus dotes lógicas para conquistar un premio de hasta 100.000 euros. Aquí te damos la oportunidad de demostrar que eres un gran fan del programa para ganar uno de los juegos de mesa del concurso. Sin duda, es el regalo con más lógica de esta Navidad.

El reto que vas a encontrar está formado por diez preguntas. Cuantos más aciertos consigas y cuantas más veces participes, más opciones tendrás de ser uno de los aspirantes al premio. Se sorteará entre los mejores.

Verás que te solicitamos el mail, pero sólo nos pondremos en contacto contigo si resultas ser uno de los ganadores. Anímate a participar... ¡y suerte!