Disfruta de la entrevista completa a Óscar Casas en El Hormiguero
El actor ha demostrado su gran sentido del humor y su talento único en una noche repleta de risas y confesiones.
La llegada de Óscar Casas a El Hormiguero ha estado marcada por su carácter alegre y su gran presencia. A lo largo de la entrevista, el actor ha mostrado su faceta más sincera, combinando humor, anécdotas y una actitud que ha conquistado a la audiencia.
Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la mayor locura que ha hecho el invitado. Según ha contado, robó unas zapatillas por amor para impresionar a una chica que le gustaba: "Soy super aventurero", ha dicho entre risas.
Tras esto, Pablo Motos ha mostrado su portada de Men's Health y le ha preguntado por su tremendo cambio físico. Óscar ha asegurado que fue, principalmente, debido al papel que hizo de Gervasio Deferr y ha demostrado todo lo que aprendió.
Además, también ha habido tiempo de conocer una de las peores anécdotas que ha vivido el invitado. El actor ha contado cómo sufrió un atropello en Tailandia que le hizo "volar" seis metros
