Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Desternillante

Óscar Casas y Pablo Motos se enfrentan al test sentimental de Trancas y Barrancas: "Coincidimos bastante"

El invitado y el presentador se han mojado en el famoso cuestionario 'romántico o grimoso' de las hormigas.

Óscar Casas y Pablo Motos se enfrentan al test sentimental de Trancas y Barrancas: "Coincidimos bastante"

Publicidad

Óscar Casas ha visitado El Hormiguero con la energía que lo caracteriza, dejando una conversación fresca, dinámica y muy auténtica. El público ha disfrutado de un invitado cercano que no ha tenido reparo en hablar con total naturalidad.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aparecido en el plató para someter al invitado y al presentador a su famoso test: 'romántico o grimoso'. En él Óscar y Pablo han mostrado un cartel u otro en función de si las situaciones que le planteaban las hormigas le parecían bonitas o no.

Sorprendentemente, ambos han coincidido en la gran mayoría de preguntas dejando claro que no les gustan mucho las multitudes o que son unos picados en las guerras de bolas de nieve. ¡No te lo pierdas!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Jeanette

Jeanette recuerda el peligroso tiroteo que vivió en Colombia: "Nos atracaron con una pistola"

¿Quieres ganar un juego de mesa de El 1%? El regalo con más lógica de esta Navidad

¿Quieres ganar un juego de mesa de El 1%? Participa en nuestro reto

Ángeles Álvarez

Ángeles Álvarez pide responsabilidades políticas por los casos de acoso en el PSOE: "Hay que conocer por qué eso ha dormido en un cajón"

Óscar Casas y Pablo Motos se enfrentan al test sentimental de Trancas y Barrancas: "Coincidimos bastante"
Desternillante

Óscar Casas y Pablo Motos se enfrentan al test sentimental de Trancas y Barrancas: "Coincidimos bastante"

Sólo el 15% acierta esta pregunta de El 1%: ¿descifrarás el número de la tarjeta?
Juega con este reto

Sólo el 15% acierta esta pregunta de El 1%: ¿descifrarás el número de la tarjeta?

Disfruta de la entrevista completa a Óscar Casas en El Hormiguero
Estelar

Disfruta de la entrevista completa a Óscar Casas en El Hormiguero

El actor ha demostrado su gran sentido del humor y su talento único en una noche repleta de risas y confesiones.

"Pensé que moría": así recuerda Óscar Casas el impactante accidente que sufrió en Bali
En El Hormiguero

"Pensé que moría": así recuerda Óscar Casas el impactante accidente que sufrió en Bali

El actor ha contado en forma de anécdota cómo una moto le atropelló y que, pese al impacto del momento, la experiencia terminó con un masaje y un final feliz.

"Soy muy motivado para estas cosas": Óscar Casas demuestra su lado más atlético en El Hormiguero

"Soy muy motivado para estas cosas": Óscar Casas demuestra su lado más atlético en El Hormiguero

El Hormiguero recibirá a Salva Reina, Alejo Sauras, Edurne, Manuel Carrasco, Dan Brown e Isabel Preysler

El Hormiguero recibirá a Salva Reina, Alejo Sauras, Edurne, Manuel Carrasco, Dan Brown e Isabel Preysler

La victoria con la que Alain Hernández se supera en Pasapalabra

Manu aprovecha la bandera blanca de Rosa para ir a por el bote: ¡a dos de completar El Rosco!

Publicidad