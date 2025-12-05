Óscar Casas y Pablo Motos se enfrentan al test sentimental de Trancas y Barrancas: "Coincidimos bastante"

Óscar Casas ha visitado El Hormiguero con la energía que lo caracteriza, dejando una conversación fresca, dinámica y muy auténtica. El público ha disfrutado de un invitado cercano que no ha tenido reparo en hablar con total naturalidad.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aparecido en el plató para someter al invitado y al presentador a su famoso test: 'romántico o grimoso'. En él Óscar y Pablo han mostrado un cartel u otro en función de si las situaciones que le planteaban las hormigas le parecían bonitas o no.

Sorprendentemente, ambos han coincidido en la gran mayoría de preguntas dejando claro que no les gustan mucho las multitudes o que son unos picados en las guerras de bolas de nieve. ¡No te lo pierdas!