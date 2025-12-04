"Soy muy motivado para estas cosas": Óscar Casas demuestra su lado más atlético en El Hormiguero

Óscar Casas ha llegado a El Hormiguero derrochando naturalidad y energía, conectado enseguida con el público gracias a su simpatía y su forma cercana de contar las cosas. El actor ha compartido anécdotas personales que han hecho que la visita se volviera aún más especial.

En este momento, Pablo Motos, entre risas, ha comparado la portada del Men's Health del invitado con la de su propio hermano. Óscar ha asegurado que gran parte del mérito de su físico lo tiene el papel que hizo interpretando a Gervasio Deferr.

El actor ha contado todo lo que aprendió durante el rodaje y ha demostrado su lado más atlético haciendo una pirueta impresionante. "Soy muy motivado para estas cosas", ha dicho entre risas antes de dejar boquiabiertos a todos los presentes. ¡Imperdible!