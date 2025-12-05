El PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos tras un presunto acoso sexual

El PSOE ha abierto un expediente disciplinario a Antonio Navarro, secretario general de los socialistas de Torremolinos, Málaga. Asimismo, le suspende cautelarmente de militancia tras la denuncia de una militante de dicha localidad por supuesto acoso sexual.

Así consta en la resolución de la Comisión Ejecutiva Federal. El documento precisa que del análisis de la información conocida por la Comisión Ejecutiva Federal, "sin perjuicio de otros hechos que podrían aparecer", se desprende que presuntamente podría haber incurrido en o establecido en dos artículos del Estatuto Federal.

Con ello, Navarro tendrá un plazo de 10 días para presentar un recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías del partido. La medida ha sido adoptada por la dirección federal socialista tras la solicitud realizada por la Secretaría de Organización del PSOE de Málaga al conocerse la denuncia contra Navarro.

