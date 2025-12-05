El PSOE se resiste a llevar a Salazar a la Fiscalía y el PP les acusa de "hipócritas"

Las tensiones internas en el PSOE ante el caso Salazar van en aumento según pasan los días, un caso que se inició cuando dos militantes del PSOE dejaron en el buzón interno del partido dos denuncias contra Paco Salazar el pasado mes de julio. Salazar, hombre de confianza del presidente del Gobierno, iba a ser el sucesor de Santos Cerdán como secretario de organización, momento en el que todo sale a la luz.

Aunque se creía que el partido había iniciado una investigación interna, no fue hasta que el 'diario.es' publicó más denuncias, lo cual ocurre en diciembre. Las preguntas aparecen, mientras el PSOE se resiste a llevar a Salazar ante la Fiscalía, pero reconoce que podría haber sido más "diligente" con las denuncias. Por el momento, nadie del entorno socialista explica el motivo por el que no activaron sus mecanismos contra el acoso sexual en el momento de la denuncia.

Era tras la reunión de urgencia celebrada el miércoles por la noche en Ferraz entre la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva federal, Pilar Bernabé, y otras dirigentes cuando fuentes socialistas reconocían el error de tardar cuatro meses en contactar con las víctimas. Aún así, insistían en que no se interpretase esa mala gestión como un intento de la dirección socialista de ocultar las denuncias para que no prosperaran y en que actuaron con contundencia contra Salazar.

Feijóo dice que "acredita la hipocrsía"

Las reacciones por parte de la oposición a la gestión del caso Salazar no han tardado en aparecer. El el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que el PSOE es un partido "peligroso" para las mujeres, a la vez que insiste en que toda la política feminista de los socialistas "se ha desmoronado", haciendo referencia también de manera indirecta al lenguaje utilizado por el exsecretario de Organización José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo García, hablando de las mujeres. Para Feijóo, esta gestión "acredita la doble moral y la hipocresía".

"Decir que uno es feminista porque es socialista es un sarcasmo", ha señalado Feijóo en Don Benito (Badajoz), donde ha criticado que no solo se haya intentado dar "carpetazo" a las denuncias contra Salazar, sino tambiénque la ministra portavoz, Pilar Alegría, se reuniera con él hace poco y fuera "contratado otra vez en Moncloa".

De la misma forma, el nuevo portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha acusado a Bernabé de "no tramitar" y "obstaculizar" las denuncias de las dos militantes contra Paco Salazar considerando "especialmente grave" que quien debía "velar por la igualdad" en el PSOE ha "incumplido la obligación" de proteger a las víctimas.

