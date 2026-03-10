La reflexión de una espectadora de 92 años conmueve a Sonsoles Ónega y redefine el valor de la vida

La audiencia vivió un instante cargado de emoción cuando Carmen Herrera, de 92 años, visitó el plató y dirigió un mensaje de fuerza vital a Sonsoles Ónega, quien regresaba tras la muerte de su padre, el periodista Fernando Ónega. Su consejo de seguir luchando en la vida fue recibido con lágrimas y aplausos, resaltando la importancia de la resiliencia en todas las etapas de la existencia.

La conversación entre la invitada y la presentadora se transformó en un recordatorio sobre la universalidad del dolor y la esperanza. Herrera no solo expresó empatía hacia