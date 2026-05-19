Juan Lobato, sobre la imputación de Zapatero: "Espero que el resultado sea descubrir que no hubo nada ilegal en todo eso"

Juan Lobato, el que fuera líder del PSOE en Madrid, se ha mostrado muy sorprendido con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional por un delito de supuesto blanqueo de capitales relacionado con el recate de la aerolínea Plus Ultra.

Reconoce que la imputación es una situación muy difícil para los socialistas. Recuerda que en el Gobierno de Zapatero no hubo ninguna sospecha de corrupción, ni sobre él ni sobre ninguno de sus ministros. Desea que finalmente esto se resuelva "viendo que no hay ningún tema ilegal en todo esto".

No quiere valorar la posible implicación de Zapatero en esta causa porque, destaca, "la respuesta de un socialista al estado de derecho es de respeto siempre y máxima colaboración, no hay otra respuesta". Su deseo es que el fin de esas investigaciones sea absolutorio, pero respeta el estado de derecho siempre. "Un socialista no puede decir lo contrario".

"Esto es un estado de derecho y está bien que se revisen los rescates"

"Esto es un estado de derecho y aquí hay jueces, estructuras que se encargan de perseguir los delitos y las sospechas de delito, y eso está bien que opere y que se revisen los rescates, a mí todo eso me parece estupendo. Pero sinceramente creo, espero y deseo que el resultado sea acabar descubriendo que no hay nada ilegal en todo esto", señala.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.