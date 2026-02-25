Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Desde dentro

La emoción de Sonsoles Ónega durante la presentación de su nuevo libro: "Tengo todo el rato ganas de llorar"

El nuevo libro de Sonsoles Ónega ya está en todas las librerías y no hemos querido perdernos el evento de presentación. ¡Descubre cómo se ha vivido, desde dentro!

Sonsoles Ónega

Publicidad

Sonsoles Ónega presenta su nuevo libro, Llevará tu nombre, una novela en la que la pasión, el amor y el destino marcan el curso de un secreto a voces. Tras el éxito de Las hijas de la criada, la novela ganadora del Premio Planeta 2023, la expectación es máxima.

Hoy, nuestra presentadora ha visto cómo las librerías se llenaban con su novela y no hemos querido perdernos la presentación del libro en Madrid. "Ha sido un día muy bonito", nos cuenta Sonsoles, "han sido tres años dentro de mí".

En la presentación, todos los asistentes se han trasladado a un Madrid de finales del siglo XIX. "Tengo todo el rato ganas de llorar, porque nunca imaginé que aquello que escribí llevaría mi nombre", confiesa la presentadora.

Un día lleno de ilusión en el que, pluma en mano, Sonsoles Ónega nos cuenta una de sus historias, la de una mujer sin miedo que deberá reivindicar su nombre. ¡Dale al play para ver cómo ha sido la presentación de la novela!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Sonsoles Ónega

La emoción de Sonsoles Ónega durante la presentación de su nuevo libro: "Tengo todo el rato ganas de llorar"

Marisa Porcel

Hablamos con el propietario de la casa que la hija de Marisa Porcel se niega a abandonar: "No esperábamos estas artimañas"

Carmen Costa

Abogada de la nueva denunciante de Íñigo Errejón: "Ella está muy nerviosa y quiere mantener el anonimato"

Trauma MÁS
MÁS allá de la línea roja

"Noto un agujero en la pierna, sangro mucho, tengo mucho miedo": La hipnosis regresiva, una terapia para traumas del pasado

Rosa Belmonte, Yolanda Díaz
Yolanda Díaz

Rosa Belmonte, sobre el adiós de Yolanda Díaz de la política: "No tiene quien le quiera"

cebo
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recordamos a Amparo Muñoz, la Miss Universo cuyo sueño se tornó en pesadilla

Fue la única española en alzarse con la corona de Miss Universo, aunque descubrió un mundo oscuro que le hizo renunciar a ella a los 10 días. Hoy, recordamos a Amparo Muñoz, la modelo que terminó sumida en una espiral de adicciones, depresión y autodestrucción.

Una artista española muy famosa, denuncia a Errejón por agresión.
'Caso Errejón'

La nueva denunciante de Íñigo Errejón es "una artista conocida" que no quiere "que esto afecte a su carrera": "Pide absoluto anonimato"

Alfredo Arrién es el abogado de la nueva mujer que ha denunciado a Íñigo Errejon por abuso sexual. La denunciante pide que se proteja su anonimato.

3_Panel4225€

4.225€ en un panel: así ha conseguido Javi, con suspense, ganar esta cantidad económica

2_Monumento

¡El insólito momento que nos ha dejado Gema durante la prueba de velocidad enigmática!

1_PanelGema

Gema gana un panel de 675€ y se lleva la primera ‘ola’ del programa

Publicidad