La emoción de Sonsoles Ónega durante la presentación de su nuevo libro: "Tengo todo el rato ganas de llorar"

Sonsoles Ónega presenta su nuevo libro, Llevará tu nombre, una novela en la que la pasión, el amor y el destino marcan el curso de un secreto a voces. Tras el éxito de Las hijas de la criada, la novela ganadora del Premio Planeta 2023, la expectación es máxima.

Hoy, nuestra presentadora ha visto cómo las librerías se llenaban con su novela y no hemos querido perdernos la presentación del libro en Madrid. "Ha sido un día muy bonito", nos cuenta Sonsoles, "han sido tres años dentro de mí".

En la presentación, todos los asistentes se han trasladado a un Madrid de finales del siglo XIX. "Tengo todo el rato ganas de llorar, porque nunca imaginé que aquello que escribí llevaría mi nombre", confiesa la presentadora.

Un día lleno de ilusión en el que, pluma en mano, Sonsoles Ónega nos cuenta una de sus historias, la de una mujer sin miedo que deberá reivindicar su nombre. ¡Dale al play para ver cómo ha sido la presentación de la novela!