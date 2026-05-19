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David Palomo, el funambulista que ha dejado sin aliento a todo su barrio: "Parece que estoy sobre el cable de la luz, pero no"

Es campeón de slackline, el deporte acrobático en el que caminas sobre una cinta haciendo acrobacias. Sin embargo, sus vecinos no esperaban que lo hiciera en plena calle y muchos se han llevado las manos a la cabeza pensando que estaba sobre el cableado eléctrico.

David Palomo

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David Palomo es campeón mundial de slackline, un deporte parecido al funambulismo que consiste en hacer acrobacias y caminar sobre una cinta tensada entre dos puntos fijos. Desde hace años entrena para ser el mejor y este año también representará a España en el mundial de Suiza.

Lo que sus vecinos del barrio de San José en Canarias no esperaban es que David iba a ponerse a entrenar en plena calle, tensando la cinta desde una casa a otra. Muchos se quedaron sin aliento, ya que parecía que estaba sobre el cableado de la luz.

"Parece que estuviera en los cables de la luz, pero ni mucho menos, estoy en una cinta", afirma David. Además, añade que, aunque no se aprecie en los vídeos, lleva arnés y otras medidas de seguridad.

Aunque David avisó a los vecinos más cercanos, admite que no pudo hacerlo con todo el barrio. Sin embargo, cada vez son más los que le conocen y salen cada tarde a verle entrenar: "Estoy recibiendo todo el amor del barrio". ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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