Sonsoles Ónega desvela la portada y la fecha de lanzamiento de su nueva novela, 'Llevará tu nombre'

Sonsoles Ónega ha presentado la portada de su nueva novela, Llevará tu nombre, que verá la luz el 25 de febrero de 2026. La autora regresa a la literatura tres años después del éxito de Las hijas de la criada, con la que ganó el Premio Planeta 2023.

La periodista ha descrito su próxima obra como una historia de mujeres que deben rehacerse y superar las adversidades. “Me hacía mucha ilusión compartirla con ustedes”, ha confesado Sonsoles Ónega al mostrar el primer adelanto en sus redes sociales.