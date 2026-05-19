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¡No te lo esperas! Este es el personaje Disney con el que J Kbello empezó a cantar

El gaditano ha recordado la primera vez que se subió tanto a bailar como a cantar sobre un escenario y nos ha develado qué música le acompaña en su día a día.

¡No te lo esperas! Este es el personaje Disney con el que J Kbello empezó a cantar

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J Kbello nos está regalando números que pasarán a la historia de Tu cara me suena. El gaditano está demostrando ser un firme candidato al triunfo en esta edición y Àngel Llàcer lo definió la semana pasada como uno de los mejores concursantes de la historia.

El andaluz ha recordado en una de las entrevistas que le hemos hecho durante los ensayos que la primera vez que se subió a bailar a un escenario, más allá de funciones escolares, fue con 10 u 11 años en el Palacio de Congresos de Cádiz. Bailó con su primo funky y hip-hop.

Con respecto a cantar en un escenario, su primera vez fue en un musical amateur en el que J Kbello hizo de Gastón, aunque a nivel más profesional fue en una orquesta en Córdoba: "Me estrené ante el público cantando 'New York' de Frank Sinatra". ¡Escucha todo lo que nos ha contado el concursante sobre sus inicios dándole al play al vídeo de arriba!

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