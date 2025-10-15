Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Ajuste de Cuentas

Las sobrecogedoras imágenes de la paliza a un capo del narcotráfico en Sevilla: "Todo el mundo conoce a Joselito"

Los cárteles de la droga han proliferado en el sur de España en los últimos años. Esas organizaciones dejan escenas de violencia extrema como la del ajuste de cuentas ejecutado contra el presunto líder de una banda de narcotraficantes.

Ajuste de cuentas Joselito El Lanas

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Desde el campo de Gibraltar hasta la Costa del Sol, y recorriendo arriba y abajo el cauce del Guadalquivir, sin dejar tranquila la provincia de Huelva. Las organizaciones de tráfico de drogas actúan a lo largo de todo Andalucía y no se detienen ahí, copando titulares de crímenes que pensaríamos son de otros países, a priori más inseguros. Sin embargo en la comunidad andaluza sí es donde están dejando un rastro violento que va en aumento en cantidad e intensidad.

Este macabro suceso ha ocurrido en Sevilla y estaría causado por lo conocido como 'vuelco', un golpe entre bandas que consiste en el robo de una organización a otra de un envío de droga., lo que desata los peores ajustes de cuentas.

Quienes cometieron la salvaje agresión, publicaron en redes sociales las imágenes de la que sería una venganza. Los agresores son supuestos traficantes de droga que pertenecerían a una banda rival a la que encabezaría el agredido: Joselito 'El Lanas'.

Un grupo de al menos 3 hombres encapuchados emplean una violencia extrema contra este hombre, de nacionalidad española y que sería un conocido traficante de drogas, líder de la conocida como 'Organización del Hachís'. Evidentemente tras lo ocurrido no se ha interpuesto ninguna denuncia ante las autoridades.

Después de desnudarle completamente, al individuo le amenazan con armas de fuego y le propinan golpes con las culatas de varias escopetas en la cabeza, o cortes con navajas. Las imágenes son muy impactantes, la sangre es abundante. Tanto que Espejo Público ha optado por difuminarlas.

Las humillaciones y el sufrimiento del presunto narco rival son el objetivo de los crueles agresores, que se ensañan con él mientras graban la brutal paliza con un teléfono móvil. Después suben las imágenes a internet. Toda una advertencia a sus enemigos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

El currículum de José Luis Ábalos.

El currículum de José Luis Ábalos ¿Cuál era su profesión antes de la política?

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Ajuste de cuentas Joselito El Lanas

Las sobrecogedoras imágenes de la paliza a un capo del narcotráfico en Sevilla: "Todo el mundo conoce a Joselito"

El currículum de José Luis Ábalos.

El currículum de José Luis Ábalos ¿Cuál era su profesión antes de la política?

Begoña Villacís

Begoña Villacís critica el aumento de las cuotas de autónomos que propone el Gobierno: "Ellos son los que levantan el país"

La queja de los autónomos por la subida de la cuota.
Subida de cuota para los autónomos

Juan Carlos es un autónomo que cree que la subida de cotización castiga a los más vulnerables: "60 euros son un roto si vas al límite"

Míriam Nogueras en Espejo Público.
Líder de Junts

Míriam Nogueras mantiene que Junts no apoyará la subida de cuota de los autónomos: "Supone ahogarles y poner en riesgo a los trabajadores de Cataluña"

Pablo López
Detrás de las cámaras

"A la cárcel vas a venir a robar": Pablo López arrasa en el ahorcado de La Voz

El coach malagueño demostró que no hay reto que se le resista detrás de las cámaras del programa.

Asistente Ábalos nerviosa
Ábalos en el TS

Tensión entre la asistente de José Luis Ábalos y los periodistas, a las puertas del Congreso: "Hay que desequilibrarlo, ¿no?"

La noticia política del día es la comparecencia de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo. Sin embargo la jornada ha comenzado con sobresalto para la prensa que aguardaba al exministro antes de acudir a su cita.

La mesa de la justicia.

El juez Ignacio González Vega, sobre la renuncia de Ábalos a su abogado: "El juez instructor ha considerado que es una táctica defraudatoria"

Gonzalo Bans

Gonzalo Bans explica las posibilidades de Pedro Sánchez en la comisión del Senado sobre el caso Koldo: "Podría considerarse delito de desobediencia"

Cinco fans de Eurovisión planean disfrutar del Festival por todo lo alto con los 100.000 euros de Juego de Pelotas

Cinco fans de Eurovisión planean disfrutar del Festival por todo lo alto con los 100.000 euros de Juego de Pelotas

Publicidad