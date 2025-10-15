Las sobrecogedoras imágenes de la paliza a un capo del narcotráfico en Sevilla: "Todo el mundo conoce a Joselito"

Desde el campo de Gibraltar hasta la Costa del Sol, y recorriendo arriba y abajo el cauce del Guadalquivir, sin dejar tranquila la provincia de Huelva. Las organizaciones de tráfico de drogas actúan a lo largo de todo Andalucía y no se detienen ahí, copando titulares de crímenes que pensaríamos son de otros países, a priori más inseguros. Sin embargo en la comunidad andaluza sí es donde están dejando un rastro violento que va en aumento en cantidad e intensidad.

Este macabro suceso ha ocurrido en Sevilla y estaría causado por lo conocido como 'vuelco', un golpe entre bandas que consiste en el robo de una organización a otra de un envío de droga., lo que desata los peores ajustes de cuentas.

Quienes cometieron la salvaje agresión, publicaron en redes sociales las imágenes de la que sería una venganza. Los agresores son supuestos traficantes de droga que pertenecerían a una banda rival a la que encabezaría el agredido: Joselito 'El Lanas'.

Un grupo de al menos 3 hombres encapuchados emplean una violencia extrema contra este hombre, de nacionalidad española y que sería un conocido traficante de drogas, líder de la conocida como 'Organización del Hachís'. Evidentemente tras lo ocurrido no se ha interpuesto ninguna denuncia ante las autoridades.

Después de desnudarle completamente, al individuo le amenazan con armas de fuego y le propinan golpes con las culatas de varias escopetas en la cabeza, o cortes con navajas. Las imágenes son muy impactantes, la sangre es abundante. Tanto que Espejo Público ha optado por difuminarlas.

Las humillaciones y el sufrimiento del presunto narco rival son el objetivo de los crueles agresores, que se ensañan con él mientras graban la brutal paliza con un teléfono móvil. Después suben las imágenes a internet. Toda una advertencia a sus enemigos.

