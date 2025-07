Nuevas amenazas tras la pedida de mano mortal de Ribeira, A Coruña: “En cuanto salga del hospital te vaciaré el cargador a ti y a tu hijo”

“Ha sido peor para ti porque me has dejado vivo, has cometido un error. Por mis muertos, en cuanto salga de aquí voy para allí”. Así empieza el contundente mensaje que uno de los heridos de la reyerta mortal de Ribeira le manda a un miembro de la familia rival. “Me has roto el brazo, no pasa nada. Me has roto la cabeza, no pasa nada. Porque lo puedo contar y tú no lo vas a poder contar. Por mis muertos, en cuanto salga te voy a vaciar el cargador entero. A ti y a tu hijo, más a tu hijo que a ti, para que te duela”.

Una nueva amenaza de muerte colgada en redes sociales que sigue incrementando la tensión entre las dos familias. “Voy a ir a por todos, lo vais a pagar todos”, aseguraba otro miembro del clan.

La tensión entre las dos familias es total, tanto que tras la fatal pedida de mano, aseguran que ya no habrá boda.

Un vaso al suelo, el desencadenante de la discusión

Poco a poco se van conociendo más detalles del desencadenante de la brutal pelea. Espejo Público ha hablado con uno de los heridos para aclarar todos los detalles: “Un hermano de la novia estaba bailando y un sobrino mío le tiró un vaso al suelo”. Según él, eso fue lo que desencadenó la reyerta que se saldó con un muerto y diez heridos. La discusión fue escalando y acabó con los miembros de las dos familias intercambiando golpes de silla y palos de hierro, puñetazos y atropellos intencionados.

“Llevaban palos y katanas”, asegura. “Fueron incluso por los niños. Yo llevo nueve grapas en la cabeza, me atacaron por detrás”.

Los detenidos pasarán a disposición judicial

Esta mañana los seis detenidos, entre ellos el novio, pasarán a disposición judicial. El juez decidirá si les envía a prisión. Los seis pertenecen a la familia del novio, a la que también pertenece el fallecido de 36 años. De momento están acusados de riña tumultuaria, a la espera de que la policía pueda determinar quién fue el autor material del atropello mortal.

La policía, con unidades antidisturbios, vigila la zona por miedo a que las amenazas se vuelvan reales y las dos familias busquen venganza.

Síguenos en nuestrocanal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.