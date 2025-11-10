¿Será candidato en las próximas elecciones?: Francisco Camps, sobre la situación en Valencia tras la dimisión de Mazón

La salida de Carlos Mazón ha generado un vacío de poder al frente de la Generalitat Valenciana difícil de solucionar para el Partido Popular. Los populares quieren evitar a toda costa el paso por las urnas, pero para ello debe pactar con Vox el sustituto de Mazón. Unas negociaciones que se antojan complejas, pese a la voluntad de ambas partes de llegar a un acuerdo. Los de Abascal ya han dicho que no temen ir a unas elecciones si no encuentran consenso con el PP. En mitad de esta trama, un viejo conocido de la Generalitat Valenciana ha entrado en escena: Francisco Camps. El expresidente de la Generalitat Valenciana entre 2003 y 2011 dimitió por varias causas judiciales que luego fueron archivadas o de las que resultó absuelto, pero ahora ha mostrado su intención de volver a la política.

"Lo que me gustaría es revitalizar el PP de la Comunidad valenciana" ha reconocido Camps durante su visita a Espejo Público. El expresidente ha estado en el plató con Susanna Griso para repasar su trayectoria política y hablar de sus planes de futuro. Camps ha querido dejar claro que es partidario de que su antiguo partido y Vox lleguen a un acuerdo para nombrar a un nuevo presidente, pero en caso de no acercar posturas, Camps defiende que haya primarias. "Tendría que haberlas para ver quién es el candidato, pero se tiene que dar un acuerdo", ha explicado.

Camps quiere volver a liderar el PP valenciano

Pese a que su nombre no sale en ninguna de las quinielas, porque, según el expresidente, no es diputado autonómico, Camps sueña con volver a estar la frente del PP. "Lo que me gustaría es tener la oportunidad de liderar el partido de nuevo" para preparar las elecciones autonómicas de 2027. Eso sí, deja la puerta abierta a una bicefalia donde el sea el presidente del PP valenciano, pero el candidato sea otro. "Eso ya se verá en su momento", ha dicho Camps. Además, cree que cuenta con el apoyo de los votantes del partido, pese a sus circunstancias durante todos estos años alejado de los focos mediáticos. "Llevo 15 años con situación personal complicada, no estoy en ningún liderazgo orgánico y más de los votantes creen que tengo posibilidad para devolverle al PP las mayorías absolutas que yo recuerdo haber obtenido", ha argumentado Camps. Ha reconocido que ha entablado conversaciones con Génova para volver a la primera línea del partido. La respuesta fue "que hablaríamos".

