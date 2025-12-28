“¡Ya no somos nada para ti!”: Halis repudia a Asuman tras filtrarse su vídeo íntimo y humillar a los Korhan

La calma en la mansión se rompe de golpe. Halis se entera en el jardín, por boca de Abidin, de una noticia que lo deja helado: circula en internet un vídeo íntimo de Asuman con Doruk, el entrenador.

Sin pensarlo, el patriarca de los Korhan entra en la mansión y va directo a por Asuman. Le duele profundamente lo que ha pasado. Para él, la joven es la viuda de su nieto Fuat y la considera una nieta más. Siente que la familia ha sido manchada y no puede contenerse.

Dentro, Ferit estalla. Exige explicaciones delante de todos. “¿Nunca quisiste a mi hermano? ¿Ya no lo respetas, Asuman? Si ya te has olvidado de él, ¿por qué sigues todavía en esta casa?”, le pregunta gritándole. Ella, humillada y rota, solo puede llorar y lamentarse. Por su parte, Seyran intenta calmarla, pero el ambiente es irrespirable.

Entonces Hattuc la ataca sin piedad, diciéndole: “No solo te has deshonrado tú. Nos has deshonrado a todos con tu comportamiento”. Pero la situación se vuelve aún más cruel cuando Halis llega hasta ella para decirle todo lo que siente: “Me arrepiento enormemente de haberte apreciado tanto. ¡Qué vergüenza con lo mucho que yo te quería! A partir de ahora no somos nada para ti”.

