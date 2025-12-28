Avance
“¡Ya no somos nada para ti!”: Halis repudia a Asuman tras filtrarse su vídeo íntimo y humillar a los Korhan
Esta noche, en Una nueva vida: la paz en la mansión Korhan se rompe por completo cuando sale a la luz un vídeo sexual de Asuman con Doruk. La reacción del patriarca de los Korhan no se hace esperar… ¡A las 22.50 horas, en Antena 3!
La calma en la mansión se rompe de golpe. Halis se entera en el jardín, por boca de Abidin, de una noticia que lo deja helado: circula en internet un vídeo íntimo de Asuman con Doruk, el entrenador.
Sin pensarlo, el patriarca de los Korhan entra en la mansión y va directo a por Asuman. Le duele profundamente lo que ha pasado. Para él, la joven es la viuda de su nieto Fuat y la considera una nieta más. Siente que la familia ha sido manchada y no puede contenerse.
Dentro, Ferit estalla. Exige explicaciones delante de todos. “¿Nunca quisiste a mi hermano? ¿Ya no lo respetas, Asuman? Si ya te has olvidado de él, ¿por qué sigues todavía en esta casa?”, le pregunta gritándole. Ella, humillada y rota, solo puede llorar y lamentarse. Por su parte, Seyran intenta calmarla, pero el ambiente es irrespirable.
Entonces Hattuc la ataca sin piedad, diciéndole: “No solo te has deshonrado tú. Nos has deshonrado a todos con tu comportamiento”. Pero la situación se vuelve aún más cruel cuando Halis llega hasta ella para decirle todo lo que siente: “Me arrepiento enormemente de haberte apreciado tanto. ¡Qué vergüenza con lo mucho que yo te quería! A partir de ahora no somos nada para ti”.
