Feijóo llama a Abascal para buscar un sustituto a Mazón y "dar estabilidad" a la Comunidad Valenciana

Los líderes de PP y Vox han mantenido una conversación este martes tras la dimisión de Carlos Mazón. Desde Génova hablan de una llamada "cordial y en buen tono".

Abascal y Feijóo

Juan Muñoz
Publicado:

El Partido Popular ya trabaja en la búsqueda de un sustituto de Carlos Mazón. Este martes, su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado al presidente de Vox, Santiago Abascal, en el contexto de búsqueda de un nuevo líder en la Comunidad Valenciana.

Ambos han mantenido una conversación "cordial y en buen tono", según han informado desde Génova. Sin embargo, el PP asegura que "no se han puesto nombres sobre la mesa de cara a una nueva investidura".

PP y Vox "iniciarán los contactos para alcanzar un acuerdo de cara a una nueva investidura, consecuente con los acuerdos suscritos en mayo entre ambos partidos para la aprobación de los presupuestos vigentes", tal y como han anunciado fuentes de la formación popular.

El PP informa también de que "hará seguimiento de esas conversaciones". La formación liderada por Feijóo asegura que la tarea política "más urgente" ahora es la reconstrucción de la Comunidad Valenciana y la ayuda a las víctimas de la DANA.

Feijóo pide a Vox "estar a la altura"

El líder del PP ha pedido a Vox "altura de miras" para facilitar "cuanto antes" un nuevo presidente para la Comunidad Valenciana. Feijóo compareció poco después de la dimisión de Mazón asegurando que el ya antiguo presidente había tomado la "decisión correcta".

