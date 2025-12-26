La agonía de los menores calcinados en el incendio de Alhaurín el Grande: "El chiquillo gritaba pero no podían hacer nada"

Juan Antonio y Rebeca, de 15 y 16 años, perdían la vida en el incendio de una vivienda cuyas causas aún se están investigando aunque todo punta a un cortocircuito en el inmueble. Las llamas avanzaron rápidamente y les dejaron atrapados en la segunda planta de la casa.

Los jóvenes eran muy conocidos en la localidad y formaban parte de la banda de cornetas y tambores del pueblo, que ha expresado sus condolencias por la muerte.

"Las llamas eran visibles desde muchos metros"

El incendio comenzó a las 7.00 horas y todo se produjo muy rápido. Paca vive muy cerca de la casa calcinada. Asegura que las llamas eran visibles desde muchos metros atrás. Los fallecidos eran pareja y en el momento del incendio estaban solos en la vivienda.

Espejo Público habla con otro vecino que vivía en la puerta de al lado. Relata que todo fue muy rápido y no pudieron hacer nada por salvar la vida de los chicos. "Se escuchó al niño chillar pero no podían entrar, el fuego empezó de abajo hacia arriba".

La inspección ocular será clave para determinar qué pudo suceder en esta vivienda. Los expertos seguirán ahora el rastro del fuego y determinarán las causas de la muerte, si las víctimas han muerto por inhalación de humo o por el fuego, algo que también determinara la autopsia.

