Málaga
La agonía de los menores calcinados en el incendio de Alhaurín el Grande: "El chiquillo gritaba pero no podían hacer nada"
La localidad malagueña de Alhaurín el Grande se encuentra conmocionada por la muerte de dos adolescentes en el incendio de una vivienda. Los jóvenes, que eran pareja, se encontraban solos en la casa en el momento en que se desató el fuego.
Publicidad
Juan Antonio y Rebeca, de 15 y 16 años, perdían la vida en el incendio de una vivienda cuyas causas aún se están investigando aunque todo punta a un cortocircuito en el inmueble. Las llamas avanzaron rápidamente y les dejaron atrapados en la segunda planta de la casa.
Los jóvenes eran muy conocidos en la localidad y formaban parte de la banda de cornetas y tambores del pueblo, que ha expresado sus condolencias por la muerte.
"Las llamas eran visibles desde muchos metros"
El incendio comenzó a las 7.00 horas y todo se produjo muy rápido. Paca vive muy cerca de la casa calcinada. Asegura que las llamas eran visibles desde muchos metros atrás. Los fallecidos eran pareja y en el momento del incendio estaban solos en la vivienda.
Espejo Público habla con otro vecino que vivía en la puerta de al lado. Relata que todo fue muy rápido y no pudieron hacer nada por salvar la vida de los chicos. "Se escuchó al niño chillar pero no podían entrar, el fuego empezó de abajo hacia arriba".
La inspección ocular será clave para determinar qué pudo suceder en esta vivienda. Los expertos seguirán ahora el rastro del fuego y determinarán las causas de la muerte, si las víctimas han muerto por inhalación de humo o por el fuego, algo que también determinara la autopsia.
Más Noticias
- La confesión de 'Felisuco' sobre su hija pequeña: "En una ocasión se me fue la mano"
- El pronóstico de Paco Castañares sobre el PSOE: "El desastre andaluz va a ser mucho más grande que el desastre extremeño"
- Gian Caster, el joven que se ha hecho viral por decir que aunque es gay vota a Vox: "Muchos marroquíes me sueltan comentarios homófobos"
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad