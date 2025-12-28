Antena3
Año histórico

El 2025 de Pasapalabra: Manu, Rosa y un bote millonario que han roto todos los récords

Manu se convirtió en el concursante más longevo de la historia de Pasapalabra, superando los 400 programas, mientras que Rosa alcanzó el bicentenario y se coronó como la mujer con más participaciones. Todo en un año marcado por un bote millonario que rompió todos los récords.

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra

Julián López
Publicado:

El 2025 quedará grabado en la historia de Pasapalabra como el año de los récords. Manu y Rosa han protagonizado una etapa irrepetible, batiendo marcas personales y colectivas, mientras el programa celebraba el bote más alto jamás registrado. Cuatro hitos que resumen la grandeza de un formato que sigue conquistando a la audiencia.

Manu, el concursante más longevo: más de 400 programas

Manu ha hecho historia al convertirse en el concursante más longevo de Pasapalabra, superando la barrera de los 400 programas. Su constancia, estrategia y carisma lo han consolidado como un referente del concurso, dejando atrás marcas que parecían inalcanzables. Cada participación ha sido una muestra de conocimiento y resistencia, convirtiéndolo en un auténtico icono del formato.

La emoción de Manu al cumplir 400 programas en Pasapalabra: “Es una experiencia que me llevo para toda la vida”

Este récord no solo refleja su talento, sino también la conexión que ha logrado con el público. Manu ha protagonizado momentos memorables, anécdotas y curiosidades que han acompañado su trayectoria, demostrando que la perseverancia es clave para triunfar en Pasapalabra.

Rosa, la primera mujer en alcanzar los 200 programas

Rosa ha roto una barrera histórica al convertirse en la primera mujer que alcanza los 200 programas en Pasapalabra. Su logro no solo es un récord personal, sino un hito para la representación femenina en el concurso. Con inteligencia, rapidez y una sonrisa constante, Rosa ha conquistado a la audiencia y ha demostrado que la igualdad también se escribe en el Rosco.

La reacción de Rosa como primera mujer que llega a 200 programas en Pasapalabra: “Sé que vendrán muchas más”

Este bicentenario no es casualidad: detrás hay preparación, esfuerzo y una capacidad admirable para mantener el nivel en cada duelo. Rosa ha abierto camino para que muchas más concursantes sueñen con llegar tan lejos, consolidándose como un ejemplo dentro y fuera del plató.

El duelo más longevo: Manu vs Rosa

Si algo ha marcado este año, ha sido el enfrentamiento entre Manu y Rosa, el duelo más longevo en la historia del programa. Juntos han superado el récord que ostentaban Rafa y Orestes, convirtiendo cada tarde en una cita imperdible para los seguidores. Su rivalidad, siempre desde el respeto y la deportividad, ha elevado la emoción del concurso a niveles inéditos.

La reacción de Manu y Rosa tras superar el récord de Rafa y Orestes en Pasapalabra: "El sueño se convirtió en realidad"

Este duelo no solo ha sido una batalla de conocimientos, sino también una historia de superación y compañerismo. Manu y Rosa han demostrado que la competencia puede ser sana y apasionante, regalando momentos que quedarán para siempre en la memoria de Pasapalabra.

El bote más alto: 2.272.000 euros... y subiendo

El año de los récords no podía cerrarse sin un bote histórico. Rafa Castaño se llevó 2.272.000 euros, la cifra más alta jamás entregada en Pasapalabra. Este momento se convirtió en un fenómeno mediático, con millones de espectadores siguiendo en directo cómo se completaba el Rosco perfecto.

El bote de Pasapalabra vuelve a su récord histórico: los 2.272.000 euros que conquistó Rafa Castaño

Pero la emoción no termina ahí: el bote al que actualmente optan Manu y Rosa ya ha superado esa marca y alcanza los 2.554.000 euros, consolidándose como el más alto en la historia del programa, una cifra que no para de subir. Cada programa aumenta la tensión y la expectación, con la posibilidad de que se rompa un nuevo récord en cualquier momento.

