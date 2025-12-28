Antena3
Avance semanal de Sueños de libertad: Isabel, dispuesta a desenmascarar a Gabriel frente a Begoña

La semana que viene, Begoña descubrirá al verdadero Gabriel y todo podría cambiar para siempre.

Se avecina tormenta en casa de los De la Reina. Gabriel llamará a María desde París porque no ha localizado a Isabel y le pedirá que esté pendiente por si vuelve a llamar a casa. Lo que no se puede imaginar el abogado es que...¡Isabel se presentará en su casa durante su ausencia!

La joven desenmascarará a Gabriel ante Begoña. Le contar, además, que iba a casarse con ella y que a ella le dijo que se llamaba...¡Dámaso Úbeda! ¿Cómo reaccionará la enfermera?

Begoña Montes, María Duque y Andrés de la Reina en el capítulo 466 de Sueños de Libertad
Begoña Montes, María Duque y Andrés de la Reina en el capítulo 466 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Mientras tanto, Damián reconocerá las sospechas que las sospechas de su hijo sobre Gabriel eran ciertas y se unirá a él para demostrar todos sus delitos. ¡Además le pedirá perdón por haber dudado de él!

Por otro lado, Gaspar se enfrentará a los resultados de sus pruebas médicas y Manuela no se separá de su lado. ¿Tendrá demencia?

Manuela y Gaspar en el capítulo 467 de Sueños de Libertad
Manuela y Gaspar en el capítulo 467 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Pelayo tomará una dura y drástica decisión: dimitirá como gobernador civil y se marchará a México. Se lo contará a doña a Clara y a Marta. Además, Pelayo hablará con Cárdenas para mantener a Marta al margen de todo.

Carmen se desahogará con Claudia sobre Tasio. Al joven le costará mucho volver a confiar en Carmen, tras su beso con David, pero el matrimonio se acabará reconciliando.

Carmen Recas y Tasio de la Reina en el capítulo 467 de Sueños de Libertad
Carmen Recas y Tasio de la Reina en el capítulo 467 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Claudia descubrirá a la verdadera Maripaz. La sobrina de Manuela despedirá a su compañera de la casa cuna y se dará cuenta cómo es en realidad. Maripaz la amenazará y le dirá que se arrepentirá de haberla despedido.

Claudia Díez y Luz Borrell en el capítulo 466 de Sueños de Libertad
Claudia Díez y Luz Borrell en el capítulo 466 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Y Begoña se enterará del embarazo de Gema. A pesar de que es consciente del riesgo de este embarazo, la joven no dudará en mostrarle todo su apoyo. ¡Se alegrará mucho por ella y ambas hablarán sobre sus respectivos embarazos!

Gema Azcona y Begoña Montes en el capítulo 467 de Sueños de Libertad
Gema Azcona y Begoña Montes en el capítulo 467 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad. ¡De lunes a viernes, a las 15:45h, en Antena 3!

