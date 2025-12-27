Eva Soriano: “Tengo un veneno dentro que se llama competición”

Eva Soriano ha confesado que ha decidido participar en esta aventura porque “me ha metido Roberto Leal, me dijo con lo picada que eres es tu programa” ha asegurado la concursante.

Para combatir el estrés del concurso, Soriano ha desvelado que “cada noche le pego puñetazo a un peluche con la cara de Roberto Leal”. Una técnica que invita a practicar para acabar con los nervios.

“Mis puntos fuertes es un veneno que tengo dentro que se llama competición” ha afirmado la concursante sobre su nivel de competitividad desde que era pequeña. Eva Soriano ha bromeado sobre la gente que afirma que le gusta participar, “participa todo lo que quieras, a mí me gusta ganar”, ha asegurado la humorista.

Sobre sus rivales, Eva Soriano ve fuerte a José Yélamo, “se ve que está curtido en mil y una batallas políticas y se nota que tiene callo” ha revelado la presentadora, que también siente que Daniel Illescas o Willy Bárcenas pueden ser unos grandes rivales.

Las valoraciones del jurado las va a asumir mal, “todo lo que no sea un diez me va a molestar” ha confesado Eva Soriano debido a sus ganas de ganar en El Desafío.