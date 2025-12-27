Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

LA HUMORISTA CAMBIA DE PAPEL

Eva Soriano: “Tengo un veneno dentro que se llama competición”

La humorista ha dado un giro a su carrera y se ha atrevido a formar parte del elenco de concursantes de la sexta temporada de El Desafío. Así se ve Eva Soriano al participar en el programa presentado por Roberto Leal.

Eva Soriano

Publicidad

Eva Soriano ha confesado que ha decidido participar en esta aventura porque “me ha metido Roberto Leal, me dijo con lo picada que eres es tu programa” ha asegurado la concursante.

Para combatir el estrés del concurso, Soriano ha desvelado que “cada noche le pego puñetazo a un peluche con la cara de Roberto Leal”. Una técnica que invita a practicar para acabar con los nervios.

“Mis puntos fuertes es un veneno que tengo dentro que se llama competición” ha afirmado la concursante sobre su nivel de competitividad desde que era pequeña. Eva Soriano ha bromeado sobre la gente que afirma que le gusta participar, “participa todo lo que quieras, a mí me gusta ganar”, ha asegurado la humorista.

Sobre sus rivales, Eva Soriano ve fuerte a José Yélamo, “se ve que está curtido en mil y una batallas políticas y se nota que tiene callo” ha revelado la presentadora, que también siente que Daniel Illescas o Willy Bárcenas pueden ser unos grandes rivales.

Las valoraciones del jurado las va a asumir mal, “todo lo que no sea un diez me va a molestar” ha confesado Eva Soriano debido a sus ganas de ganar en El Desafío.

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Eva Soriano

Eva Soriano: “Tengo un veneno dentro que se llama competición”

Nutriman finde

La regla para ajustar las raciones y evitar que la subida de precios dispare la cesta de la compra

Sorpresón de Manu en El Rosco

Sorpresón de Manu en El Rosco: rompe el empate y va a por el bote de 2.554.000 euros

Roberto Leal
Mejores momentos | 26 de diciembre

Roberto Leal, “nervioso” ante la visita de una espectadora muy familiar en Pasapalabra

Cristina Pedroche
Mejores momentos | 26 de diciembre

Cristina Pedroche, enigmática en Pasapalabra con su vestido para las Campanadas: “Rompo con el pasado”

Cristina Pedroche y Alberto Chicote
Mejores momentos | 26 de diciembre

Cristina Pedroche y Alberto Chicote, rivales en Pasapalabra antes de las Campanadas: “No te enfades”

El chef se ha ido picando en La Pista a medida que veía que no le sonaba la canción, hasta que ha terminado tirando la toalla.

Villamanín
Última hora

Afectada por el escándalo de la lotería en Villamanín: "Mi hija tenía una papeleta y creo que ha sido sin maldad"

Vecinos como la hija de Rosana habían comprado participaciones del número ganador de la lotería a la comisión de fiestas del Ayuntamiento. Sin embargo, se vendieron más papeletas de las debidas y ahora les faltan 4 millones de euros.

Ordenatriz

Begoña Pérez, más allá de la Ordenatriz: "Cuando murió mi padre, ordenar lo exterior me ayudó a ordenarme por dentro"

Empresa de desokupación

La empresa de desokupación que contrató se queda con su dinero: "No han hecho nada y encima me han amenazado"

Alfonso

Alfonso pierde más de 40.000 euros en una cita: "Siento una profunda humillación"

Publicidad