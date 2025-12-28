Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Viral

Carmen le hace creer a su madre que regala una piedra de 400 euros: "Le dijimos que la pillamos en el Black Friday"

El vídeo de Carmen en el que le gasta una broma a su madre por Navidad ha conquistado a millones de usuarios. Hoy, nos cuenta cómo se le ocurrió la idea.

Broma piedra

Publicidad

Carmen se ha hecho viral en redes sociales tras gastar una broma a su madre haciéndole creer que le había regalado una piedra a su hermana valorada en 400 euros. La reacción, grabada en vídeo, no ha tardado en generar revuelo.

Para hacer la historia más creíble, Carmen aseguraró que la habían comprado aprovechando una oferta del Black Friday, algo que dejó todavía más desconcertada a la madre. "Me quedé... de piedra", nos cuenta, entre risas.

La broma se ha compartido miles de veces y se ha convertido en uno de esos momentos virales de estas Navidades. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Broma piedra

Carmen le hace creer a su madre que regala una piedra de 400 euros: "Le dijimos que la pillamos en el Black Friday"

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra

El 2025 de Pasapalabra: Manu, Rosa y un bote millonario que han roto todos los récords

Postre exprés de Arguiñano: "Hojaldres de almendra con crema, perfecto para elaborar con los más pequeños"

Recetas de postres para fin de año: las propuestas más dulces de Karlos Arguiñano

La ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez: indirectas en redes sociales y rumores de terceras personas
Repasamos

La ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez: indirectas en redes sociales y rumores de terceras personas

Zurdo finde
Lo vemos

Cuando ser zurdo era un estigma: “Me ataban las manos para que escribiera con la derecha”

Eva Soriano
LA HUMORISTA CAMBIA DE PAPEL

Eva Soriano: “Tengo un veneno dentro que se llama competición”

La humorista ha dado un giro a su carrera y se ha atrevido a formar parte del elenco de concursantes de la sexta temporada de El Desafío. Así se ve Eva Soriano al participar en el programa presentado por Roberto Leal.

Nutriman finde
NUTRIMAN

La regla para ajustar las raciones y evitar que la subida de precios dispare la cesta de la compra

La subida continua de los precios obliga a afinar más que nunca la planificación de la compra. Con la Navidad y las reuniones familiares a la vuelta de la esquina, Nutriman ofrece claves sencillas para calcular mejor las raciones, evitar el desperdicio y que la cesta de la compra no se dispare innecesariamente.

Sorpresón de Manu en El Rosco

Sorpresón de Manu en El Rosco: rompe el empate y va a por el bote de 2.554.000 euros

Roberto Leal

Roberto Leal, “nervioso” ante la visita de una espectadora muy familiar en Pasapalabra

Cristina Pedroche

Cristina Pedroche, enigmática en Pasapalabra con su vestido para las Campanadas: “Rompo con el pasado”

Publicidad