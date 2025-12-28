Carmen le hace creer a su madre que regala una piedra de 400 euros: "Le dijimos que la pillamos en el Black Friday"

Carmen se ha hecho viral en redes sociales tras gastar una broma a su madre haciéndole creer que le había regalado una piedra a su hermana valorada en 400 euros. La reacción, grabada en vídeo, no ha tardado en generar revuelo.

Para hacer la historia más creíble, Carmen aseguraró que la habían comprado aprovechando una oferta del Black Friday, algo que dejó todavía más desconcertada a la madre. "Me quedé... de piedra", nos cuenta, entre risas.

La broma se ha compartido miles de veces y se ha convertido en uno de esos momentos virales de estas Navidades. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!