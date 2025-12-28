Rosa Benito aclara que Amador Mohedano está pasando solo las Navidades "porque quiere": "Es respetable"

Amador Mohedano ha estado en el punto de mira tras confesar lo solo que se siente estas Navidades, ya que ha pasado estas fechas en su finca de Chipiona sin la compañía de su familia.

Su hija Chayo reaccionó invitándole incluso delante de las cámaras durante el pasado cumpleaños José Ortega Cano, pero el hermano de Rocío Jurado finalmente ha celebrado las fiestas por su cuenta.

Amador Mohedano, en Chipiona | Europa Press

Este sábado, Rosa Benito y su hija se han vuelto a dejar ver en el partido benéfico que ha organizado Richy Castellanos de artistas y famosos y allí han aclarado que ellas han hecho todo lo posible para que Amador no pasara estas fechas tan señaladas solo.

"Ahí voy a hablar yo, me da pena que utilicen algo que la persona lo quiere vivir así. Mi hija le ha ofrecido su casa 20.000 veces: 'Papá, voy a por ti, te pago el billete del tren'. Mi hijo Fernando también y él no quiere salir de Chipiona, tiene a su hermana, que su hermana le dice: 'Vente a Sevilla, vamos a recogerte'. Él no está solo, él está solo porque quiere estar solo y es respetable", ha asegurado de forma tajante Rosa.

Además, ha confesado que al cumpleaños de José Ortega Canono fue porque no quiso, igual que a las comuniones de sus nietos hace unos meses: "Y te digo una cosa, él no ha querido venir tampoco, ni a la comunión de mis nietos ni bautizo porque no le dio la gana, es respetable, sí, él es feliz así, sí, pero la vida sigue y lo importante es ser feliz como nos dé la gana".

Rosa Benito y Chayo Mohedano | Europa Press

Por su parte, Chayo ha explicado que no es cierto que su padre no quiera estar en el mismo sitio que su madre porque "eso ya lo hemos pasado, yo he hecho fiestas en mi casa y mi madre ha estado con mi padre conviviendo en el mismo sitio".

La cantante se mostraba así molesta ante las informaciones de que habían abandonado a su padre y volvía a recalcar que "nosotros no podemos ir a Chipiona como quisiéramos porque no tiene ni un sofá para sentarnos" y que él puede venir a su casa "siempre que quiera, no hace falta que sea Navidad, pero no me gustaría que nos pusieran como si no quisiéramos a nuestro padre".