Jamie Campbell Bower (Stranger Things) revela la escalofriante inspiración real detrás del Señor Qué

Stranger Things 5 acaba de lanzar el Volumen 2, pero aún quedan muchas incógnitas por resolver en el capítulo final de la serie y alrededor de Vecna.

Precisamente, el villano ha sido uno de los puntos más valorados de la temporada así como la nueva identidad que desvela en los primeros cuatro episodios: el Señor Qué.

Quizás esta versión de Henry Creel/Uno/Vecna no sea la más terrorífica a primera vista, pero el personaje tiene un trasfondo mucho más oscuro. Su actor, Jamie Campbell Bower, ha dejado atrás las prótesis de Vecna para ser igualmente escalofriante solo con un sombrero, traje y gafas.

Jamie Campbell Bower en Stranger Things 5 | Netflix

Tal y como ha comentado en una entrevista con Variety, el actor de 37 años ha asegurado que este hombre, presentado como el amigo imaginario de Holly Wheeler y los demás niños -a quienes secuestra en su mundo imaginario-, tiene como referencia a Jim Jones.

Jamie Campbell Bower en Stranger Things 5 | Netflix

"Jim Jones fue una de mis primeras inspiraciones. Estaba en mi lista de deseos, incluso con respecto a ciertas cosas que decía cuando tenía a todos los niños frente a él. Hubo momentos en los que pensé: '¿Debo decir la palabra 'tú' o 'nosotros'? Ahora somos una familia'. ¡Es realmente siniestro! Puede eliminar por completo la idea de autonomía, así que definitivamente tenía que tener ese nivel de sectarismo en él", ha confesado.

"Había mucho miedo al interpretarlo", ha añadido.

Jamie Campbell Bower y los niños en Stranger Things 5 | Netflix

Jones fue un líder religioso y sectario estadounidense, conocido por ser el fundador del Templo del Pueblo y por protagonizar uno de los episodios más trágicos de la historia reciente: el suicidio y asesinato colectivo de más de 900 personas el 18 de noviembre 1978, entre ellas, alrededor de 300 niños, en Jonestown, Guyana.

Jones ofrecía una utopía a sus seguidores sobre su visión de una sociedad igualitaria y autosuficiente. Incluso llegó a estar en contacto con personalidades como Jane Fonda, Harvey Milk o Rosalynn, la mujer del Presidente Jimmy Carter

Jones se suicidó esa misma noche por un disparo en la cabeza y sus fieles se suicidaron, o fueron obligados a ello, tomando un cóctel de cianuro.