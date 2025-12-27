NUTRIMAN
La regla para ajustar las raciones y evitar que la subida de precios dispare la cesta de la compra
La subida continua de los precios obliga a afinar más que nunca la planificación de la compra. Con la Navidad y las reuniones familiares a la vuelta de la esquina, Nutriman ofrece claves sencillas para calcular mejor las raciones, evitar el desperdicio y que la cesta de la compra no se dispare innecesariamente.
El encarecimiento de la cesta de la compra sigue notándose en los hogares. Según explica Nutriman, en apenas mes y medio los precios han vuelto a subir y la misma compra cuesta ahora unos 15 euros más que hace solo dos meses, debido, entre otros, al aumento de los costes logísticos.
A este contexto se suma un hábito frecuente en fechas señaladas como la Navidad: comprar más comida de la necesaria por miedo a que no sea suficiente para los invitados. Este exceso es, según Nutriman, uno de los factores que más dispara el gasto final en el supermercado.
Para evitarlo, el experto recomienda aprender a calcular bien las raciones. Una referencia habitual es una ración individual de unos 120 gramos, aunque depende del alimento, y aplicar la llamada "regla del uno y medio": calcular la cantidad para una persona y multiplicarla por 1,5, lo justo para no quedarse corto sin pasarse demasiado. ¡Dale al play para verlo al completo!
