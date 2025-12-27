La regla para ajustar las raciones y evitar que la subida de precios dispare la cesta de la compra

El encarecimiento de la cesta de la compra sigue notándose en los hogares. Según explica Nutriman, en apenas mes y medio los precios han vuelto a subir y la misma compra cuesta ahora unos 15 euros más que hace solo dos meses, debido, entre otros, al aumento de los costes logísticos.

A este contexto se suma un hábito frecuente en fechas señaladas como la Navidad: comprar más comida de la necesaria por miedo a que no sea suficiente para los invitados. Este exceso es, según Nutriman, uno de los factores que más dispara el gasto final en el supermercado.

Para evitarlo, el experto recomienda aprender a calcular bien las raciones. Una referencia habitual es una ración individual de unos 120 gramos, aunque depende del alimento, y aplicar la llamada "regla del uno y medio": calcular la cantidad para una persona y multiplicarla por 1,5, lo justo para no quedarse corto sin pasarse demasiado. ¡Dale al play para verlo al completo!