La ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez: indirectas en redes sociales y rumores de terceras personas

Alejandro Sanz y Candela Márquez han puesto punto y final a su relación tras algo más de un año juntos. Las redes sociales se han llenado de indirectas, interpretaciones y especulaciones que mantienen en vilo a la prensa del corazón.

Guerra de indirectas

La pareja, que hizo pública su historia de amor en 2024, ha dejado ver que habría roto esta semana, después de que Candela Márquez dejara de seguir a Sanz en redes. Esta compartió y borró varias publicaciones que podrían ser una indirecta: una foto con la canción 'La Perla' de Rosalía y una imagen de unos animales con gran cornamenta.

Por su parte, Alejandro Sanz también publicó y eliminó mensajes con frases contundentes como "Yo no soy una perla, soy un océano", avivando el cruce de indirectas entre ambos tras anunciar el adiós.

¿Terceras personas?

Recientemente se ha vinculado el nombre de Alejandro Sanz con el de Andrea Gara. Algo que a nuestra colaboradora Tamara Gorro le ha hecho saltar las alarmas.

Gorro ha cuestionado quién estaría interesado en vincular mediáticamente a Sanz con otra tercera persona, asegurando que, según lo que se sabe, la supuesta relación con Gara sería únicamente profesional y no el motivo del fin del romance.

En medio del revuelo, ni Alejandro Sanz ni Candela Márquez han querido pronunciarse directamente sobre los motivos de la ruptura, dejando que sean los gestos y las canciones los que hablen por ellos. Mientras tanto, los rumores siguen creciendo y el foco permanece puesto en cada uno de sus movimientos.