Camps se postula para liderar el PP valenciano: "Quiero volver a ser presidente"

Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, ha ha anunciado que asume "el reto" de volver a ser el presidente del PPCV para impulsar un proyecto "ilusionante" y recuperar un partido "en el que estábamos todos juntos". "Quiero volver a ser el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, quiero volver a liderar el Partido Popular de la Comunidad Valenciana", ha proclamado.

Lo ha anunciado a través de un acto en el que ha presentado su "proyecto político" ha asegurado que quiere presidir el partido "contando con todos los que hoy tienen responsabilidades políticas", con todos sus compañeros "que hoy son cargos públicos, desde el presidente de la Generalitat hasta el último concejal". "Tendrán, si soy presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, todo mi apoyo, todo mi respeto y toda mi lealtad", ha prometido.

Asegura que esta convocatoria representa un "paso adelante" con el busca reconocer su "derecho legítimo" a postularse para liderar el PPCV de cara a su próximo congreso regional. Desde la formación han asegurado que el evento "responde plenamente a la iniciativa personal" de Camps y "al sentir del partido en la Comunitat Valenciana".

Además ha asegurado que este proyecto no se trata "no se trata de unos y de otros". "Quiero que me entiendan bien los que hoy no están aquí, que sepan que ellos forman parte también de mi proyecto político, porque el PP es el partido de todos nosotros", ha destacado.

Camps ha prometido "absoluta lealtad" al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Lo que pretendemos hoy aquí es justo lo que siempre hemos hecho: hacer fuerte al PPCV para hacer fuerte al PP de España (...), tenemos esa convicción y queremos conseguirlo", ha insistido.

Además ha destacado que es el "más veterano militante del PP que nadie de los que a lo mejor en algún sitio muy importante ha estado durante los últimos días".

"¿No he demostrado lealtad renunciando absolutamente a todo a favor del PP, de la Comunidad Valenciana, de España y de la Generalitat Valenciana? ¿No he demostrado lealtad durante 15 años soportando una campaña brutal y no diciendo nunca nada malo, ni de la justicia ni de la política ni de España? ¿No os parece lealtad haber estado callado un día y otro, un congreso y otro, consciente de que yo, como muchos de vosotros, habíamos contribuido a hacer grande al PP y no se me nombrase ni una sola vez y yo no me haya quejado nunca?", ha añadido.

Además ha cuestionado la declaración del Feijóo del pasado sábado en "dijese que allí estaba todo el partido y toda la gente que había construido el partido", mientras que él "y otros que también construimos el partido no estábamos allí". "Y tampoco me he quejado nunca incluso de ese tipo de reflexiones", ha subrayado.

Por lo que cuestionado: "¿No os parece lealtad? ¿Pero quién me va a dar a mí una clase de lealtad política? ¿Quién me va a dar a mí una clase de lealtad ante aquellos que me llamaban durante estos años?". "Nunca rehusé, siempre fui, nunca lloré, nunca me arrepentí, nunca miré al pasado, siempre miré al futuro con honestidad, honorabilidad, honradez, ganas, ilusión y esperanza", ha reivindicado.

"¿No os parece lealtad haber leído lo que he leído estos años, lo que he visto estos años, lo que he escuchado estos años, y aguantar, y aguantar, y aguantar? ¿Y por qué aguantaba? Por vosotros, por los que me votaron, por la gente que siempre ha creído en mí", ha continuado.

