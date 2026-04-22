Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Un café con Susanna

Santiago Abascal: "Vox propone una cosa a la que se oponen Moreno y Ayuso: no vamos a permitir la discriminación a los españoles"

Santiago Abascal se sienta en el plató de Espejo Público con el acuerdo de Gobierno con Extremadura recién cerrado con María Guardiola. El líder de Vox explica en qué consiste el término 'prioridad nacional' que se debate en el Congreso.

Santiago Abascal en Espejo Público.

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

Santiago Abascal se sienta en el plató de Espejo Público cuando un concepto no deja de resonar en el aire: el de la prioridad nacional. Una propuesta que se ha discutido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso y que Vox plantea tras llegar a un acuerdo con María Guardiola en Extremadura. La prioridad nacional quiere buscar el arraigo al territorio, siempre cumpliendo la legislación vigente.

Abascal califica de "razonable" el acuerdo con María Guardiola mediante el cual se han llegado a "posiciones muy concretas". Cree que los españoles tienen que tener prioridad porque están discriminados muchas veces respecto a los inmigrantes. "En el acceso a ese tipo de vivienda pública y en el acceso a las ayudas sociales".

El líder de Vox agradece a María Guardiola que haya aprobado el nuevo Gobierno incluyendo este concepto. Considera que "la mayoría de los españoles lo comprenden, lo aceptan y lo aplauden".

"La Constitución dice que los españoles son iguales ante la ley pero ahora no son iguales ya ante la ley y están discriminados por los políticos españoles que les discriminan".

"No vamos a permitir la discriminación a los españoles"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sitúa junto a la ley y el orden peor no cree que puedas dejar a nadie fuera de los requisitos para los que tiene derechos sin dar el visto bueno a la propuesta de Vox. Abascal destaca que es importante que los madrileños y los andaluces cuando vayan a votar tengan claro lo que van a votar. "Vox propone una cosa a la que se opone Moreno y Ayuso, nosotros no vamos a permitir la discriminación a los españoles".

Confía en que, de la misma forma que han llegado a un acuerdo en Extremadura, los andaluces les dan la oportunidad de llegar a otro acuerdo. Reconoce que ahora mismo tiene mejor relación con Guardiola que con Feijóo y añade que el de Extremadura ha sido un proceso de negociación largo porque ellos no podían aceptar cualquier cosa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Imagen de padres de Daniel

Los padres de un menor asesinado por otro de 15 años exigen cambios en la Ley del Menor: "La vida de mi hijo no vale cinco años"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Santiago Abascal en Espejo Público.

Santiago Abascal: "Vox propone una cosa a la que se oponen Moreno y Ayuso: no vamos a permitir la discriminación a los españoles"

IMAGEN DE SANTIAGO ABASCAL

Santiago Abascal sufre un accidente doméstico: "Fue muy aparatoso, con mucha sangre"

Luis Fonsi, La Voz

Luis Fonsi en estado puro: así el coach más carismático que llega a La Voz Kids 2026

Imagen de Rebeca Crespo y Toni Bolaño
La prioridad nacional, a debate

Tensión por la "prioridad nacional" propuesta por Vox: "Cuando tienes recursos finitos, la solidaridad tiene un perímetro"

"Dentro de 30 años me pasará algo así": Simone Biles lo pasa en grande con la sección de Trancas y Barrancas
Desternillante

"Dentro de 30 años me pasará algo así": Simone Biles lo pasa en grande con la sección de Trancas y Barrancas

Esta noche, tres nuevas máscaras llegan a Mask Singer
Después de El Hormiguero

Esta noche, tres nuevas máscaras llegan a Mask Singer: Mofeta, Troglodita y Chanclas revolucionarán el formato

Mofeta, Troglodita y Chanclas se unen a Labios, Chihuahua, Momia y Loro para protagonizar una gala espectacular.

Elsa Pataky
A las 21:45 horas

Hoy, Elsa Pataky será la protagonista en El Hormiguero

La actriz regresa al programa para compartir su actualidad profesional y comentar sus futuros proyectos.

Disfruta de la entrevista completa a Simone Biles en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Simone Biles en El Hormiguero

Simone Biles entrega la medalla de oro al perro robot Alicio: alucina con sus acrobacias en El Hormiguero

Simone Biles entrega la medalla de oro al perro robot Alicio: alucina con sus acrobacias en El Hormiguero

¡Superpuño! SImone Biles alucina con el invento más bestial jamás visto en El Hormiguero

¡Superpuño! SImone Biles alucina con el invento más bestial jamás visto en El Hormiguero

Publicidad