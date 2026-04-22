Santiago Abascal: "Vox propone una cosa a la que se oponen Moreno y Ayuso: no vamos a permitir la discriminación a los españoles"

Santiago Abascal se sienta en el plató de Espejo Público cuando un concepto no deja de resonar en el aire: el de la prioridad nacional. Una propuesta que se ha discutido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso y que Vox plantea tras llegar a un acuerdo con María Guardiola en Extremadura. La prioridad nacional quiere buscar el arraigo al territorio, siempre cumpliendo la legislación vigente.

Abascal califica de "razonable" el acuerdo con María Guardiola mediante el cual se han llegado a "posiciones muy concretas". Cree que los españoles tienen que tener prioridad porque están discriminados muchas veces respecto a los inmigrantes. "En el acceso a ese tipo de vivienda pública y en el acceso a las ayudas sociales".

El líder de Vox agradece a María Guardiola que haya aprobado el nuevo Gobierno incluyendo este concepto. Considera que "la mayoría de los españoles lo comprenden, lo aceptan y lo aplauden".

"La Constitución dice que los españoles son iguales ante la ley pero ahora no son iguales ya ante la ley y están discriminados por los políticos españoles que les discriminan".

"No vamos a permitir la discriminación a los españoles"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sitúa junto a la ley y el orden peor no cree que puedas dejar a nadie fuera de los requisitos para los que tiene derechos sin dar el visto bueno a la propuesta de Vox. Abascal destaca que es importante que los madrileños y los andaluces cuando vayan a votar tengan claro lo que van a votar. "Vox propone una cosa a la que se opone Moreno y Ayuso, nosotros no vamos a permitir la discriminación a los españoles".

Confía en que, de la misma forma que han llegado a un acuerdo en Extremadura, los andaluces les dan la oportunidad de llegar a otro acuerdo. Reconoce que ahora mismo tiene mejor relación con Guardiola que con Feijóo y añade que el de Extremadura ha sido un proceso de negociación largo porque ellos no podían aceptar cualquier cosa.

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