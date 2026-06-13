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Cinco años persiguiendo este momento: Erick entra en La Voz Kids y completa el equipo de Fonsi

El talent se subió al escenario con ‘Volver a amar’ y conseguir uno de los últimos plenos de la edición.

Erick de La Voz Kids

Cinco años persiguiendo este momento: Erick entra en La Voz Kids y completa el equipo de Fonsi

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Celia Gil
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La constancia de Erick ha tenido recompensa. Después de cinco años presentándose a los castings de La Voz Kids, el joven talent por fin ha conseguido pisar el escenario de las Audiciones a ciegas y demostrar todo lo que llevaba tiempo soñando mostrar.

Con solo 11 años, Erick interpretó ‘Volver a amar’ de Cristian Castro emocionando a todo el plató. Ana Mena quedó impresionada desde los primeros compases y no dudó en pulsar el botón al instante. Además, utilizó uno de sus bloqueos contra Edurne para intentar aumentar sus opciones de quedarse con la voz del talent.

Luis Fonsi también cayó rendido ante la actuación y decidió girarse para entrar en una intensa batalla por una de las últimas plazas disponibles de la edición: “Tienes una voz muy bonita”, le dijo el coach puertorriqueño.

Finalmente, Erick tomó una decisión que tuvo doble premio para Luis Fonsi. El talent eligió formar parte de su equipo y, con esta incorporación, el puertorriqueño se convirtió en el segundo coach de la edición en completar oficialmente sus 14 talents.

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