Antonella llega en el último momento y pone el broche de oro a las Audiciones de La Voz Kids

Solo quedaba una plaza libre en el equipo de Ana Mena y en la edición de La Voz Kids cuando Antonella pisó el escenario del programa. La talent sabía que las opciones eran mínimas, pero decidió apostar por una delicada versión de ‘Wildflower’ de Billie Eilish para intentar hacerse un hueco en la competición.

La actuación fue creciendo poco a poco hasta conquistar a Ana Mena, que esperó hasta los últimos instantes para pulsar el botón. Una decisión que desató la emoción en el plató y cambió por completo el destino de la joven artista.

La coach quedó especialmente impresionada por la sensibilidad de Antonella y por la forma en la que interpretó una canción tan compleja: “Haces cosas muy delicadas y con mucha calma”, le dijo tras la actuación.

Con esta incorporación, Ana Mena completa oficialmente sus 14 talents y se convierte en la última coach en cerrar su equipo en las Audiciones a ciegas de La Voz Kids.

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