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Mejores momentos | Gala 9

Lolita, muy emocionada tras el bonito homenaje de Àngel Llàcer: “Es tonto, me hace llorar”

Àngel Llàcer ha hecho entrega del trébol dorado a Lolita y, tras sus emotivas palabras, la cantante no ha podido contener las lágrimas.

Lolita, muy emocionada tras el bonito homenaje de Àngel Llàcer: “Es tonto, me hace llorar”

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Borja Tamayo
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Lolita es una de esas artistas a las que todo el mundo quiere, sea sobre un escenario o desde la mesa del jurado de Tu cara me suena. Àngel Llàcer no es la excepción y así se lo ha hecho saber, entregándole el trébol dorado mientras dejaba claro que ella es “la que da sentido a este programa”.

La cantante lo recogía con una más que notoria emoción: “Es tonto, me hace llorar”. Así, agradecía este precioso gesto: “Después de tantos años, que me digan que soy imprescindible en este programa, y aunque parezca mentira que lleve 51 años en esta profesión, siempre es muy bonito escucharlo”.

“Acabo de cumplir 68 años, lógicamente ya no me quedan 68 años”, continuaba antes de dirigirse a todas esas personas que la han acompañado en este tiempo en el programa. Un programa al que viene “a divertirse”, poniendo en valor la “suerte” que tiene de poder dedicarse a esta profesión que tanto le encanta.

Al terminar su discurso, el público, el jurado y los concursantes se han levantado para regalarle una eufórica ovación. Porque si hay alguien que se merece los aplausos, los vítores y todos los tréboles dorados del mundo, esa es Lolita. ¡Revive este momento dando play al vídeo de arriba!

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