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Edurne pelea hasta el final por la voz de Sophia: “Tiene ángel, tiene alma”

La talent conquista a Edurne con una emotiva versión de Mon Laferte gracias al bloqueo contra Ana Mena en La Voz Kids.

Sophia de La Voz Kids

Edurne pelea hasta el final por la voz de Shopia: “Tiene ángel, tiene alma”

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Celia Gil
Publicado:

Con las últimas plazas de las Audiciones a ciegas en juego, Sophia llegó al escenario de La Voz Kids decidida a aprovechar su oportunidad. La talent apostó por ‘Antes de ti’ de Mon Laferte y consiguió destacar gracias a una actuación llena de personalidad, emoción y verdad.

Nada más escucharla cantar, Edurne tuvo claro que quería luchar por ella. La coach no solo pulsó el botón, sino que también utilizó uno de sus bloqueos para dejar fuera de juego a Ana Mena antes de que pudiera reaccionar.

“Has empezado a cantar y he dicho: tiene ángel, tiene alma”, le confesó Edurne tras la actuación. Más allá de la voz, la coach destacó especialmente la actitud y la seguridad que Sophia mostró sobre el escenario durante toda la Audición.

La estrategia de Edurne terminó dando resultado y la talent se une a su equipo para continuar su aventura en La Voz Kids. ¡Bienvenida!

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