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El sábado, llegan los asesores a la Gran Batalla de La Voz Kids

Si creías que ya lo habías visto todo en La Voz Kids, prepárate para la Gran Batalla del próximo sábado. ¡Espectáculo en estado puro!

El sábado, llegan los asesores a la Gran Batalla de La Voz Kids

El sábado, llegan los asesores a la Gran Batalla de La Voz Kids

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Borja Tamayo
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Tras seis galas repletas de tensión, emoción y nervios a flor de piel, las Audiciones a ciegas de La Voz Kids han llegado a su fin. Sin embargo, todavía queda un largo recorrido por delante y es el momento de dar la bienvenida a los asesores.

La próxima semana, Leire Martínez, Antoñito Molina, Melody y Becky G irrumpen en el plató para tender la mano a los coaches en la Gran Batalla que, sin duda, prometen hacer historia en el programa.

Antonio Orozco lo deja claro: “Creíamos que lo habíamos visto todo y no lo habíamos visto todo”. Porque el nivel de los 56 talents de esta edición está por las nubes y todo apunta a unos enfrentamientos épicos que elevarán más si cabe el espectáculo.

¿Te lo vas a perder? La Voz Kids llega a la Gran Batalla el próximo sábado a las 22h en Antena 3.

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