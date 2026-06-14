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El sábado, llegan los asesores a la Gran Batalla de La Voz Kids
Si creías que ya lo habías visto todo en La Voz Kids, prepárate para la Gran Batalla del próximo sábado. ¡Espectáculo en estado puro!
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Tras seis galas repletas de tensión, emoción y nervios a flor de piel, las Audiciones a ciegas de La Voz Kids han llegado a su fin. Sin embargo, todavía queda un largo recorrido por delante y es el momento de dar la bienvenida a los asesores.
La próxima semana, Leire Martínez, Antoñito Molina, Melody y Becky G irrumpen en el plató para tender la mano a los coaches en la Gran Batalla que, sin duda, prometen hacer historia en el programa.
Antonio Orozco lo deja claro: “Creíamos que lo habíamos visto todo y no lo habíamos visto todo”. Porque el nivel de los 56 talents de esta edición está por las nubes y todo apunta a unos enfrentamientos épicos que elevarán más si cabe el espectáculo.
¿Te lo vas a perder? La Voz Kids llega a la Gran Batalla el próximo sábado a las 22h en Antena 3.
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