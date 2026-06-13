Se enfrenta al primer escenario de su vida en La Voz Kids: “Los nervios nos han hecho dudar”

Para Lucía, ha sido su primer casting este año en La Voz Kids. Llegar hasta aquí ya es todo un logro, y subirse al escenario de La Voz Kids, un sueño. Es su primer escenario y por eso interpretó ‘Creo en mí’ de Natalia Jiménez, una canción cargada de mensaje y emoción.

Los nervios estuvieron muy presentes durante toda la actuación, pero Lucía consiguió defender el tema con valentía en una de las noches más complicadas de las Audiciones a ciegas. Con los equipos prácticamente completos, cada decisión de los coaches se ha vuelto mucho más exigente.

Aunque ni Ana Mena ni Edurne terminaron pulsando el botón, ambas quisieron destacar el mérito de la talent tras enfrentarse a una experiencia tan importante: “La canción es preciosa, la has cantado muy bien, es muy difícil”, le dijo Ana Mena al finalizar la actuación.

La coach también quiso explicar el complicado contexto en el que se encuentra la competición: “Es un momento estratégico y los nervios nos han hecho dudar un poco”, aseguró. ¡Te esperamos el año que viene en La Voz Kids!

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