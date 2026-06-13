Martina apuesta por Manuel Carrasco en las Audiciones de La Voz Kids

Martina llegó a La Voz Kids con la ilusión de demostrar todo lo que llevaba dentro. La joven talent eligió ‘Y ahora’ de Manuel Carrasco para enfrentarse a las Audiciones a ciegas y defendió la actuación con mucha emoción sobre el escenario.

Aunque ninguno de los coaches terminó pulsando el botón, las valoraciones posteriores dejaron claro que habían visto algo especial en ella.

De hecho, Antonio Orozco quiso destacar la actitud y presencia de Martina sobre el escenario con una reflexión muy llamativa: “Si te hubiesen visto, hubiesen dado siete vueltas al sillón cada uno”, le dijo al terminar.

Ana Mena también quiso tener unas palabras para la joven artista y no dudó en pedirle perdón por no haberse girado. Un gesto que demuestra que, aunque esta vez no consiguió entrar en los equipos, Martina dejó huella entre los coaches y se marcha con el reconocimiento de todos.

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