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Vox obliga al PP a posicionarse en el Congreso sobre la "prioridad nacional" en ayudas

Los populares asumen el concepto con matices de "arraigo" en una enmienda propia.

Feij&oacute;o

FeijóoEuropa Press

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El debate sobre la política migratoria ha escalado al Congreso tras la iniciativa de Vox para introducir el principio de "prioridad nacional" en el acceso a ayudas públicas. La formación ha impulsado una moción que se debatirá esta semana y que ha obligado al Partido Popular a fijar posición en el ámbito estatal.

La propuesta llega en paralelo a acuerdos autonómicos, como el alcanzado en Extremadura, y sitúa a los populares en el centro del debate. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha optado por presentar una enmienda que incorpora el concepto planteado por Vox, aunque introduce el criterio de "arraigo" como elemento condicionante.

El concepto en discusión

La moción presentada en el Congreso plantea que el Estado del bienestar se articule bajo el principio de "prioridad nacional", otorgando preferencia a los ciudadanos españoles frente a los inmigrantes en el acceso a recursos públicos. Aunque se trata de una iniciativa sin efectos normativos, el debate tiene alcance político al trasladar este planteamiento al ámbito estatal.

El PP ha asumido parte de ese enfoque en su enmienda. En el texto, propone "promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

Desde el grupo parlamentario popular se ha defendido que la incorporación del término "arraigo" busca matizar la propuesta inicial. La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha explicado que la enmienda responde a la necesidad de reflejar el acuerdo alcanzado en Extremadura. "Nosotros hemos presentado una enmienda porque queremos que refleje el espíritu de ese pacto al que hemos llegado en Extremadura", ha señalado.

Muñoz ha insistido en que el planteamiento no se limita a la nacionalidad, sino a la vinculación con el territorio. "Cuando nosotros hablamos de prioridad nacional estamos hablando del arraigo", ha afirmado, defendiendo que este criterio ya se aplica en distintas administraciones locales.

Prestaciones y acceso a servicios

Otra de las propuestas incluidas en la enmienda del PP plantea la "exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital".

Este planteamiento se alinea con la posición expresada por Feijóo en declaraciones previas. "Hay que atender a quien lo necesite, pero no generar derechos a personas que son irregulares en nuestro país", ha señalado el líder popular. En esa línea, ha añadido: "La situación irregular no puede generar derechos, cuestión distinta es una urgencia o una emergencia".

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