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El bloqueo más doloroso de la noche: Luis Fonsi se queda sin esta talent de La Voz Kids

Sara consiguió un pleno con ‘Voilà’ de Bárbara Pravi y desató una guerra entre los coaches.

Sara de La Voz Kids

El bloqueo más doloroso de la noche: Luis Fonsi se queda sin esta talent de La Voz Kids

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Celia Gil
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La actuación de Sara no tardó en convertirse en una de las más comentadas de la noche en La Voz Kids. La talent se subió al escenario para interpretar ‘Voilà’ de Barbara Pravi y consiguió crear un momento mágico que fue conquistando a los coaches poco a poco.

Ana Mena y Edurne fueron las primeras en rendirse ante la sensibilidad y personalidad de la joven artista. “Qué bonito”, llegó a decir la coach malagueña mientras escuchaba una actuación que no dejaba de crecer sobre el escenario.

Sin embargo, el gran giro de la Audición llegó cuando Luis Fonsi intentó pulsar el botón y descubrió que estaba bloqueado. El puertorriqueño se quedó sin opciones de luchar por la talent justo cuando había decidido apostar por ella, provocando una de las reacciones más inesperadas de la noche.

Lo que nadie esperaba es lo que ocurrió después de su actuación en La Voz Kids. ¡Edurne superbloquea a Ana Mena!

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