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El superbloqueo de Edurne por Hattie cierra su equipo en La Voz Kids

La talent conquista a Edurne y Ana Mena con Olivia Rodrigo y se convierte en la última voz del equipo.

Hattie de La Voz Kids

El superbloqueo de Edurne por Hattie cierra su equipo en La Voz Kids

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Celia Gil
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Los nervios acompañaron a Hattie antes de salir al escenario, pero desaparecieron en cuanto empezó a cantar. La talent se enfrentó a las Audiciones a ciegas de La Voz Kids con una delicada versión de ‘All I want’ de Olivia Rodrigo y consiguió captar la atención de los coaches desde los primeros segundos.

Su interpretación convenció a Ana Mena y Edurne, que no dudaron en pulsar el botón para intentar incorporarla a sus equipos: “Lo ha hecho genial”, aseguró la coach malagueña.

Su actuación llenó de sensibilidad y emoción el plató y eso fue lo que transmitió en cada segundo que pisó el escenario.

Sin embargo, la batalla cambió por completo cuando Edurne decidió utilizar una de sus últimas cartas. La coach activó el superbloqueo contra Ana Mena para impedir que pudiera luchar por la talent y que se fuera directa a su equipo.

Con ella, Edurne se convierte en la tercera coach en completar sus 14 plazas.

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