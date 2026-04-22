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Santiago Abascal responde a la 'pregunta de la becaria': "Pedro Sánchez no está derrotado, pero yo tengo mecha para seguir peleando"

El líder de VOX asegura que seguirá "peleando mucho tiempo" y avisa: si Pedro Sánchez vuelve a ganar, quienes deberían irse "inmediatamente" son los que dan las elecciones por ganadas.

Imagen de Santiago Abascal

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Margarita Canaves
Publicado:

Santiago Abascal dejó un mensaje claro al ser preguntado por un posible escenario en el que Pedro Sánchez vuelva a ganar las elecciones en 2027. El dirigente evitó responder directamente a esa hipótesis, insistiendo en que no suele entrar en ese tipo de planteamientos, pero sí quiso subrayar su propia posición personal: asegura que tiene recorrido político por delante y que seguirá "peleando mucho tiempo". Con esta afirmación, deja entrever que no contempla una retirada a corto plazo, independientemente de cómo evolucionen los próximos ciclos electorales.

Más allá de su continuidad, Abascal centró el foco en el análisis electoral y lanzó una advertencia a quienes consideran que el actual presidente está políticamente derrotado. En su intervención, recalcó que él no comparte esa visión y que, por el contrario, cree que existe un riesgo real de que Sánchez pueda mantenerse en el poder.

En ese sentido, pidió afrontar la situación con "alarma" y "preocupación", especialmente por lo que, a su juicio, está ocurriendo en las últimas semanas en la política nacional.

El líder de Vox fue especialmente crítico con el exceso de confianza dentro del bloque contrario al Gobierno. Señaló que dar las elecciones por ganadas puede tener consecuencias graves y que, si finalmente Pedro Sánchez logra revalidar el cargo, quienes han sostenido ese discurso deberían asumir responsabilidades inmediatas. A su entender, no basta con confiar en un desgaste político del presidente, sino que es necesario plantear una estrategia más sólida para evitar ese escenario.

En esa misma línea, Abascal insistió en que, pese a las críticas que ha dirigido en numerosas ocasiones al entorno del presidente, eso no ha sido suficiente para debilitarle electoralmente. Por ello, advirtió de que, aunque considera que existe un amplio deseo de cambio entre los ciudadanos, una mala gestión política podría facilitar una nueva victoria socialista. Ante esa posibilidad, dejó claro que exigiría explicaciones dentro del propio espacio político si se repite un resultado que muchos dan por descartado.

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