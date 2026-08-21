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Miedo en Ceuta

Sánchez del Real (Vox) acusa a 'Barbie Gaza' de hacer "falsa propaganda": "De fondo se escuchan palabras en árabe de desprecio hacia la mujer"

El exdiputado de Vox y ceutí Víctor Sánchez del Real reacciona a las publicaciones de la activista Hanan Alcalde, conocida como 'Barbie Gaza', ante la crisis migratoria de Ceuta. La activista rechaza el miedo que confiesan sentir muchos ciudadanos de la ciudad.

Víctor Sánchez del Real reacciona a los vídeos de Hanan Alcalde.

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Anna Martín
Publicado:

La mayoría de los testimonios recogidos de ciudadanos ceutíes desde que comenzó la crisis migratoria aseguran sentir inseguridad en las calles. Además, algunas autoridades relacionan un aumento de los incidentes con la llegada de migrantes a la ciudad autónoma. Sin embargo, existe una parte de la población que niega la existencia de esta "peligrosidad".

Un ejemplo es el testimonio de la activista Hanan Alcalde, conocida popularmente como 'Barbie Gaza', a quien pudimos escuchar el pasado jueves en Espejo Público. La también creadora de contenido ha publicado recientemente unos vídeos en los que rechaza el miedo al que apelan muchos ceutíes. Para demostrarlo, camina sola por las calles de la ciudad y recorre algunas de las zonas más frecuentadas por los migrantes llegados a Ceuta el pasado 30 de julio.

Los vídeos y parte de la entrevista fueron vistos en directo por el exdiputado de Vox y ceutí Víctor Sánchez del Real y por Mabel Deu, exvicepresidenta de Ceuta por el Partido Popular. En estas imágenes, entre otras cosas, Hanan atribuía el miedo a la islamofobia y al racismo, así como al foco de los medios de comunicación en la criminalidad, la violación y la enfermedad.

Mabel Deu fue breve en su valoración. Considera que los ciudadanos son "libres" de tener miedo, ansiedad o nervios. La exvicepresidenta de la ciudad considera que con esas declaraciones se están "coartando sus libertades" y explica que ese miedo es fruto del aumento de población que ha habido en Ceuta y de que los espacios habituales de los ciudadanos están llenos de gente y de suciedad. "No vamos a confundir racismo e islamofobia con miedo, intranquilidad y tristeza", valoraba, aunque aseguraba entender "parte" del discurso de la activista.

Hay un proyecto narrativo internacional de crear una presencia permanente de pobres desgraciados"

Sánchez del Real, que comenzó su intervención mostrando dudas sobre el término 'Barbie', analizaba uno de los vídeos en los que Hanan aparecía caminando por las calles de Ceuta. Para el exdiputado de Vox, es "hipócrita" caminar "valientemente" por la ciudad diciendo "mira, no me pasa nada", cuando asegura que en el sonido de fondo de las imágenes pueden apreciarse palabras en árabe de desprecio hacia la mujer.

El exdiputado de Vox reconocía las palabras y aseguraba que algunas son "muy fuertes". Otra de ellas hace referencia, según su explicación, a una "mujer que no lo está haciendo bien en el islam". Por tanto, ante dicha información, para él el vídeo es "de una torpeza enorme" y lo califica de "falsa propaganda".

Los actores "con incentivos perversos", según explica, tienen la intención de "asimilar esto a lo que pasa en Palestina". "Hay un proyecto narrativo internacional de crear una presencia permanente de pobres desgraciados envueltos en esto", aseguraba el exdiputado de Vox. Sánchez del Real considera que los discursos y publicaciones de Hanan Alcalde son "el mejor ejemplo de que ese es el plan de alguien, aprovechándolo o fomentándolo desde su origen".

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