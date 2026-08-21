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Así se grabó la promo de la quinta temporada de Y ahora Sonsoles: "Es impresionante, se superan los equipos"

Nos colamos en el rodaje de la promo de la nueva temporada, en la que Sonsoles y su equipo se han vestido de Prada. ¡No te pierdas cómo se hizo!

Así se grabó la promo de quinta temporada de Y ahora Sonsoles

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Y ahora Sonsoles está a punto de comenzar su quinta temporada. Tras un año más siendo líder de las tardes, Sonsoles Ónega y su equipo vuelven muy pronto con más historias, ganas y energía que nunca.

Para celebrar este nuevo comienzo, el equipo de Y ahora Sonsoles se ha sumido en una promo de lo más especial. Después de haberse metido en la piel de los personajes de Grease o Mamma Mia, esta vez Sonsoles y sus colaboradores se convierten en los protagonistas de El diablo se viste de Prada.

Sonsoles Ónega

"Es impresionante, los equipos se superan cada año", afirma Sonsoles Ónega, emocionada ante el resultado. Entre claquetas, cámaras y focos, también hemos podido hablar con colaboradores como José Manuel Parada, Jimeno o Valeria Vegas, que nos han contado sus deseos para esta quinta temporada. "Me gustaría dar buenas noticias", confiesa Roberto Brasero.

El rodaje de la promo estuvo lleno de risas y grandes momentos, que por suerte han podido quedar captados ante nuestras cámaras. ¡No te pierdas cómo se grabó la promo de la quinta temporada, en el vídeo de arriba!

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