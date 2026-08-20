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AlaZ | 20 de agosto

La segundada de David no le garantiza la victoria en AlaZ: Javier se lo pone difícil con 23 aciertos

El barcelonés ha llegado a la prueba con récord de tiempo, pero su rival se lo ha puesto complicado al quedarse a sólo dos letras del bote de 922.000 euros.

La segundada de David no le garantiza la victoria en AlaZ: Javier se lo pone difícil con 23 aciertos

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Llegar a AlaZ con una cantidad récord de segundos parecía colocar a David en una posición inmejorable. El concursante barcelonés ha acumulado 68 durante las pruebas, más margen que nunca frente a los 26 de Javier. Por lo tanto, ha empezado jugando con un total de 178 segundos y optimista para aprovechar esa ventaja de cara al bote de 922.000 euros.

Récord de segundos de David para AlaZ: aprovecha el tropiezo de Javier en el ¿Dónde Están?

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Sin embargo, Javier se ha encargado de demostrar que el tiempo, por sí solo, no garantiza nada en Pasapalabra. El madrileño ha firmado una actuación de altísimo nivel y ha sido él quien ha convertido el duelo en un desafío mayúsculo. Ha arrancado con nueve aciertos y ha hecho una primera ronda casi impecable de 22. Su caso ha sido un ejemplo de cómo convertir su poco tiempo en oro.

Esta exhibición de Javier ha elevado la exigencia para David, que ha mostrado una gran capacidad de reacción y ha mantenido el pulso. Necesitaba sacar su mejor versión, especialmente cuando el madrileño ha sumado un acierto más y se ha plantado: con 23. Lo que parecía una tarde cómoda se había ido transformando en un gran examen con remontada obligada. ¡Descubre en el vídeo el desenlace de este trepidante AlaZ!

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