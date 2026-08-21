La tensión entre los hijos de Juan Tamariz y Consuelo Lorgia sale a la luz tras la muerte del mago

El entorno de Juan Tamariz atraviesa un momento delicado tras su muerte el 18 de agosto. En el tanatorio, el periodista Carlos García asegura que no vio interacción entre los hijos del ilusionista y Consuelo Lorgia. La viuda sostiene además que los hijos llevaron a Tamariz a una residencia el 29 de enero sin comunicárselo y que tuvo dificultades para localizarlo y poder visitarlo.

Lorena Vázquez ha hablado con varios compañeros de profesión del mago, quienes describen como "bastante complicada" la relación entre los hijos de Tamariz y Consuelo. Un amigo íntimo del ilusionista asegura, además, que Juan era "plenamente consciente hasta el final" de la información que se daba y a quién, por lo que sus hijos no habrían actuado a sus espaldas.

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